"Positive Gespräche": Mbappé zurück im Mannschaftstraining von PSG

Zuletzt war Kylian Mbappé bei Paris St. Germain nur Mitglied der "Trainingsgruppe 2". Nun aber scheint es zur Kehrtwende zu kommen: Wie PSG am Sonntag mitteilte, soll der 24-Jährige wieder in das Mannschaftstraining zurückkehren.

Verbannung in die Trainingsgruppe 2 aufgehoben: Kylian Mbappé. IMAGO/PA Images

Die internen Streitigkeiten zwischen PSG und Kylian Mbappé sind offenbar vorerst beigelegt. "Nach sehr konstruktiven und positiven Gesprächen zwischen Paris St. Germain und Kylian Mbappé vor dem Lorient-Spiel wurde der Spieler heute Morgen wieder in das Training der ersten Mannschaft integriert", teilte PSG am Sonntag mit.

Der 24-jährige Franzose war zuletzt nicht mehr Teil der Mannschaft, da er seinen 2024 auslaufenden Vertrag in Paris nicht verlängern möchte.

Stattdessen strebt er Berichten zufolge einen ablösefreien Wechsel zu Real Madrid im nächsten Sommer an. Dieses Szenario wollten die PSG-Verantwortlichen verhindern, indem sie Mbappé entweder von einer Vertragsverlängerung überzeugen oder ihn bereits in diesem Transferfenster für eine üppige Ablösesumme verkaufen wollten.

Enttäuschender Saisonauftakt von PSG

Beide Optionen spielten in den Überlegungen Mbappés allerdings keine Rolle, wie er laut "Le Parisien" unter der Woche auch PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi in einem Vier-Augen-Gespräch mitteilte. Der Stürmer plane, unter allen Umständen in Paris bleiben und seinen Vertrag erfüllen zu wollen.

Bereits Ende Juli hatte der Klub seinen Superstar aufgrund dessen Wechselgedanken von der Asien-Reise ausgeschlossen, anschließend trainierte er nicht mit der ersten Mannschaft, sondern nur mit den ausgemusterten Spielern wie Julian Draxler oder Leandro Paredes.

Auch beim enttäuschenden Liga-Auftakt am Samstag gegen Lorient (0:0) saß Mbappé nur auf der Tribüne. Das könnte sich am 2. Spieltag am kommenden Wochenende gegen den FC Toulouse (20. August) aber offenbar wieder ändern.