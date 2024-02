"Positive Ergänzung" mit imposanter Vita: Sukuta-Pasu geht zu Fortuna Köln

Die Regionalliga West ist um einen prominenten Namen reicher: Am Donnerstag hat Fortuna Köln den Transfer von Richard Sukuta-Pasu verkündet, der national wie international einiges erlebt hat.

Nach rund anderthalb Jahren ist Richard Sukuta-Pasu zurück im deutschen Vereinsfußball: Der 33-jährige Mittelstürmer hat bei Fortuna Köln unterschrieben. Bis Mitte August stand der gebürtige Wuppertaler noch bei Vejle BK unter Vertrag, war seitdem auf Vereinssuche.

Jene Station in Dänemark steht sinnbildlich für die bisherige Karriere Sukuta-Pasus. Denn er spielte nicht nur 37-mal in der Bundesliga und 111-mal in der 2. Bundesliga, sondern ihn zog es auch in die weite Fußballwelt hinaus. So stand Sukuta-Pasu auch schon für Police Tero FC (Thailand), Seoul E-Land (Südkorea), Guangdong Southern Tigers FC (China), Cercle Brügge (Belgien) und Sturm Graz (Österreich) auf dem Rasen.

Final-Tor gegen Italien

Das wohl größte Highlight seiner Karriere war vermutlich der Gewinn der Europameisterschaft mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft im Jahr 2008. Zu diesem Triumph trug Sukuta-Pasu mit dem zwischenzeitlichen 2:0 im Finale gegen Italien (Endstand: 3:1) und generell mit drei Toren in vier EM-Spielen bei. Insgesamt absolvierte der Neu-Kölner 53 U-Länderspiele für den DFB. In der Jugend durfte Sukuta-Pasu auch auf Vereinsebene Trophäen in die Höhe recken, wurde mit Bayer Leverkusen 2007 deutscher A-Jugend-Meister und ein Jahr darauf Pokalsieger in gleicher Altersklasse mit den Bayer-Talenten.

In der Kölner Südstadt lenkt der Sportliche Leiter Matthias Mink den Blick auf die nahe Zukunft und erklärt auf der vereinseigenen Internetseite, warum sein Klub diesen Transfer unbedingt tätigen wollte: "Einen Mittelstürmer wie 'Richy' hatten wir bisher nicht im Kader. Mit seiner Größe (1,90 Meter; Anm.d.Red.), seiner Präsenz und seiner Erfahrung wird er in der Restsaison eine weitere positive Ergänzung für unser Offensivspiel sein."