Positive Coronafälle bei Sturm: Partie gegen Altach verschoben

Die Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet - das Spiel zwischen Altach und Sturm Graz wurde verschoben.

Das Meisterschaftsspiel zwischen Altach und Sturm Graz, das heute um 14.30 Uhr stattgefunden hätte, wird verschoben.

Mehrere Corona-Fälle bei Sturm Graz verhindern, dass das Spiel wie geplant stattfinden kann. Betroffen sind Spieler und Betreuer, wie der Verein bereits am Samstag bekannt gab. Aufgrund der Entwicklung der positiven Fälle wurde aus medizinischen Gründen entschieden, das Spiel zu verschieben. Ein Nachtragstermin wird schnellstmöglich festgelegt, teilte die Bundesliga mit.

Bereits am Donnerstag wurde Sturm-Profi Kelvin Yeboah positiv auf das Coronavirus getestet. Der Angreifer musste daraufhin in eine zehntägige Quarantäne. In der österreichischen Bundesliga wurde bisher erst ein Spiel wegen zu vieler Corona-Fälle abgesagt - das am 8. November 2020 geplante Spiel zwischen dem WAC und Sturm. Fast auf den Tag genau ein Jahr später trifft es die Grazer also erneut.