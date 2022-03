Positive Corona-Tests: Nach Ennali fällt auch Kaiser aus

Dominik Kaiser und Lawrence Ennali stehen Hannover 96 vorerst nicht zur Verfügung. Bei beiden Spielern schlugen Corona-Tests an.

Ennali hatte am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (0:3) noch 25 Minuten auf dem Rasen gestanden, doch jetzt fällt der 20-jährige Linksaußen erstmal aus. Sein Corona-Test war positiv, aber ihm "geht es gut und er befindet sich in häuslicher Isolation", hieß es seitens der 96er bereits am Dienstag. Deswegen steht der Nachwuchsmann erstmal nicht im Abstiegskampf zur Verfügung, im kommenden Gastspiel bei seinem Ex-Klub Schalke muss er definitiv pausieren.

Selbiges gilt für den zentralen Mittelfeldspieler Kaiser. Dem 33-Jährigen gehe es gut und er befinde sich in häuslicher Isolation, wie Hannover am Mittwochabend bekanntgab.

Der gebürtige Berliner Ennali stand in dieser Saison in acht Zweitliga-Spielen auf dem Rasen, elfmal spielte er außerdem für das Regionalliga-Team und erzielte dabei drei Tore (zwei Vorlagen). Kaiser bringt es in dieser Saison bis dato auf 20 Einsätze im deutschen Unterhaus. Er spielte gegen den FCN durch.