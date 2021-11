Positive Corona-Befunde: Heider und Taffertshofer fehlen dem VfL

Der VfL Osnabrück muss vorerst auf Kapitän Marc Heider verzichten. Der Leistungsträger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden - ebenso wie Ulrich Taffertshofer.

Die Lila-Weißen, die aktuell auf Platz zwei der 3. Liga rangieren, gaben dies am Samstagmittag bekannt. Die regelmäßigen Testungen ergaben, "dass Ulrich Taffertshofer und Marc Heider positiv auf das Coronavirus getestet worden" seien, heißt es auf der Website der Osnabrücker. Beiden gehe es aber gut, sie zeigen leichte Symptome und befinden sich in Quarantäne.

Heider ist nicht nur Kapitän des VfL, sondern auch der beste Scorer (sechs Tore, ebenfalls Bestwert beim VfL, und drei Assists) im Team von Coach Daniel Scherning. Der 35-jährige Angreifer war bislang in allen 15 Ligaspielen von Beginn an auf dem Feld gestanden (kicker-Durchschnittsnote 3,03). Taffertshofer, der auch dem Mannschaftsrat angehört, war nur am ersten Spieltag nicht im zentralen Mittelfeld aufgelaufen. Der 29-Jährige stand ebenso immer in der Startelf (kicker-Durchschnittsnote 3,21).

Spiel in Mannheim wohl nicht gefährdet

Die weiteren, "mehrfachen Tests der übrigen Spieler und Mitglieder des Funktionsteams sind alle negativ ausgefallen", gab die Osnabrücker Seite an. "Auch die noch am Samstagmorgen vor der Abfahrt nach Mannheim durchgeführten Antigenschnelltests haben bei allen erneut ein negatives Ergebnis ergeben." Das Spiel am Sonntag bei Waldhof Mannheim (14 Uhr, LIVE! bei kicker) soll daher wie geplant stattfinden.

Dennoch steht Lila-Weiß "in engem Austausch mit dem Deutschen Fußball-Bund, dem SV Waldhof Mannheim sowie den zuständigen Gesundheitsbehörden".