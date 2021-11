Positive Corona-Befunde: Ehlers und Herrmann fehlen Dresden in Regensburg

Dynamo Dresden wird im kommenden Zweitligaspiel bei Jahn Regensburg auf Kevin Ehlers und Luca Hermann verzichten müssen. Wie die SGD Donnerstagabend mitteilte, haben sich beide Spieler nach positiven Corona-Befunden in Quarantäne begeben.

Doppelter Ausfall bei Dynamo: Nach positiven Testungen auf das Coronavirus haben sich sowohl Innenverteidiger Kevin Ehlers, wie auch Mittelfeldakteur Luca Herrmann in häusliche Quarantäne begeben. Damit fallen beide Spieler für das kommende Zweitligaspiel bei Überraschungsteam Regensburg am Freitag (18.30 LIVE! bei kicker) aus.

Ehlers stand in der laufenden Saison einmal in der 2. Liga auf dem Platz, Hermann bringt es bisher auf sieben Einsätze, in denen er eine Vorlage beisteuerte. Beide Akteure haben laut den Sachsen "bereits ihre Erstimpfung erhalten beziehungsweise sind doppelt geimpft".