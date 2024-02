"Positive Besessenheit": Ilzer verlängert bei Sturm bis 2026

Der SK Sturm Graz hat am Mittwoch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Christian Ilzer bekanntgegeben.

Der SK Sturm Graz hat am Tag seiner Generalversammlung die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Christian Ilzer bekanntgegeben. Wie der amtierende österreichische Cupsieger am Mittwoch via Aussendung mitteilte, unterschrieb der 46-Jährige bei den Steirern ein neues Arbeitspapier bis 2026. Ursprünglich wäre Ilzers Vertrag im Sommer 2025 ausgelaufen.

"Jeder weiß, was mir der SK Sturm Graz bedeutet und wie verbunden ich mit diesem Klub bin", erklärte Ilzer, der seit 2020 Cheftrainer in Graz ist. "Jeder Tag hier ist eine tolle Herausforderung, ein Ansporn, mich persönlich und uns als Mannschaft stetig weiterzuentwickeln, um das Optimum für den Klub herauszuholen." Neben Ilzer bleiben auch die beiden Co-Trainer Uwe Hölzl und Dominik Deutschl, Athletiktrainer Marco Angeler, Entwicklungstrainer Günther Neukirchner sowie Spielanalyst Paul Pajduch bis 2026 an Bord.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zeigte sich nach der Vertragsverlängerung mit den Sextett "froh": "Die Erfolge des SK Sturm in den vergangenen Jahren sind auch unmittelbar mit Christian Ilzer und seinem gesamten Trainerteam verbunden. Die Hingabe, Akribie, positive Besessenheit und unglaubliche Motivation, die alle sechs jeden einzelnen Tag vorleben und ausüben, verdienen höchsten Respekt und sind ein wichtiger Baustein unseres erfolgreichen Weges."

Ilzer und sein Trainerteam führten Sturm in der vergangenen Saison zum Cuptitel und etablierten den Verein hinter Red Bull Salzburg als österreichische Nummer zwei. Zuletzt gelang den Schwarz-Weißen, die in der Meisterschaft aktuell nur zwei Zähler hinter den Mozarstädtern liegen, der Einzug ins Achtelfinale der Conference League.