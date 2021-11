Positiv getestet: FCN-Profi Krauß fehlt der U 21

Tom Krauß wird der deutschen U 21 in den nächsten beiden EM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung stehen. U-21-Coach Antonio Di Salvo hat auf den Ausfall des 20-Jährigen bereits reagiert.

Für die deutsche U 21 stehen noch zwei EM-Qualifikationsspiele in diesem Jahr auf dem Programm - ohne Tom Krauß. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Nürnberg wird in den Partien am Freitag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Polen ebenso fehlen wie vier Tage später gegen San Marino. Der 20-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der FCN am Montag mitteilte. Krauß, der laut Vereinsangaben geimpft ist und "keinerlei Symptome" aufweist, muss sich zunächst in Isolation begeben.

"Es ist verdammt ärgerlich, dass ich nach meiner Gehirnerschütterung jetzt schon wieder einige Tage pausieren muss", wird Krauß auf der Website der Nürnberger zitiert. "Aber es lässt sich auch nicht ändern. Wichtig ist nur, dass ich mich gesund fühle."

Der 20-Jährige kam in dieser Spielzeit zwölfmal in der 2. Bundesliga für den Club zum Einsatz und wusste dabei zu überzeugen (kicker-Durchschnittsnote 2,92). In der U 21 fungierte er in beiden Spielen unter dem neuen Trainer Antonio Di Salvo als Joker, beim 5:1 gegen Ungarn trug er sich in die Torschützenliste ein.

Martel ersetzt Krauß

Di Salvo hat auf den Ausfall von Krauß bereits reagiert und Erik Martel von Austria Wien nachnominiert, wie der DFB bekanntgab. Ursprünglich war der 19-jährige Martel für die U 20 vorgesehen, nun stößt der Mittelfeldspieler im Laufe des Tages zur U 21.