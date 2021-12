Positiv getestet: Bielefelds Vasiliadis fällt aus

Arminia Bielefeld muss vorerst auf Sebastian Vasiliadis verzichten. Nach einem Corona-Fall im Familienumfeld ist der Mittelefeldmann selbst positiv getestet worden.

Das positive Test-Ergebnis teilte der DSC am Donnerstagnachmittag mit. Vasiliadis war demzufolge "nach einem positiven Befund im näheren familiären Umfeld präventiv getestet" worden und hab sich schon vorher "umgehend" in Isolation begeben. Nun steht fest, dass der Deutsch-Grieche vorerst ausfällt und auch im Bundesliga-Heimspiel gegen Köln am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) keine Option ist.

Seinen Platz in der Startelf an der Seite von Kapitän Manuel Prietl könnten Fabian Kunze oder Edimilson Fernandes einnehmen. Vasiliadis fiel zu Saisonbeginn noch aus, kam nach seinem Comeback Ende Oktober aber in den letzten drei aufeinanderfolgenden Spielen von Beginn an zum Einsatz.

Weitere Ausfälle sind in der Mannschaft derzeit nicht zu befürchten. "Alle weiteren Tests der Lizenzspielerabteilung ergaben ein negatives Ergebnis", heißt es seitens der Arminia.