Das Positionsspiel ist eine moderne Erweiterung des Totaalvoetbal. Dabei wurde das Positionsspiel taktisch weiterentwickelt, um die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

Was ist das Positionsspiel?

Das Positionsspiel ist eine taktische Spielweise, bei der die Spieler einer Mannschaft ihre Positionen auf dem Spielfeld sorgfältig einnehmen. Dabei bewegen sich die Spieler ständig in freien Räumen, um einen Vorteil gegenüber ihren Gegnern zu erlangen. Ziel des Positionsspiels ist, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Zugleich soll der Ball in den eigenen Reihen gehalten und die gegnerische Mannschaft unter Druck gesetzt werden.

Wie funktioniert das Positionsspiel?

Die Spieler orientieren sich beim Positionsspiel an bestimmten Positionen auf dem Spielfeld. Dabei sollen sie sich in freien Räumen bewegen und den Ball einfach laufen lassen. Ziel sind Ballbesitz sowie die daraus resultierende Kontrolle über das Spiel. In der Regel werden die Spieler einer Mannschaft in einer bestimmten Formation aufgestellt und jeder Akteur erhält eine bestimmte Rolle innerhalb der Mannschaft.

Beim Positionsspiel wird der Ball durch Dreiecksspiel und konstantes Freilaufen in den eigenen Reihen laufen gelassen. Damit kann der Gegner aus der Verteidigung gelockt werden.

Eine wichtige Komponente des Positionsspiels ist das Pressing, bei dem die Mannschaft versucht, den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen, um den Ball zurückzugewinnen und den Gegner in der eigenen Hälfte zu halten.

Das Positionsspiel setzt von den Spielern ein hohes taktisches Spielverständnis sowie technische Fähigkeiten voraus, um die verschiedenen Spielabläufe zu verstehen und umzusetzen.