Posch im Interview: "Es spricht nicht viel dagegen, weiter in Italien zu bleiben"

Am letzten Tag des Sommer-Transferfensters wagte Stefan Posch nach acht Jahren bei der TSG Hoffenheim den Sprung nach Italien und heuerte beim FC Bologna an. Dort konnte sich der ÖFB-Nationalspieler nicht nur auf der rechten Seite etablieren, sondern sich auch zum Goalgetter entwickeln. Im kicker-Interview spricht er über seine ersten Monate in der Serie A.

Mit dem FC Bologna fand Stefan Posch spät aber doch im vergangenen Sommer noch einen neuen Klub, nachdem er sich nach acht Jahren zu einem Abschied aus Deutschland von der TSG Hoffenheim entschieden hatte. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase zählt der Abwehrspieler auf der rechten Seite mittlerweile zum Stammpersonal des Serie-A-Klubs und entwickelte sich in diesem Jahr zusätzlich zu einem wahren Torjäger.

Fünfmal konnte der 25-Jährige bereits in dieser Saison anschreiben und ist Nationalteamkollegen Marko Arnautovic dicht auf den Fersen, der es für Bologna auf acht Treffer in der laufenden Spielzeit bringt. Im kicker-Interview spricht der gebürtige Steirer über seine Wechselentscheidung nach Italien, seine Wandlung zum Goalgetter und wie seine Zukunft über den Sommer hinaus aussieht.

Herr Posch, wie schon gegen Inter Mailand, ist Ihnen und Ihrem Team gegen Atalanta erneut die Revanche gegen einen Topklub nach einer Hinspielniederlage gelungen. Was hat sich seitdem verändert?

Wir sind jetzt einfach schon einen Schritt weiter. Der neue Trainer kam ja erst mitten in der Saison und wir haben seitdem einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht und haben uns eindeutig weiterentwickelt. Das sieht man an den Ergebnissen, dass wir besser eingespielt sind und jeder Spieler sich verbessert hat.

Im neuen Jahr gab es für Ihr Team in 14 Spielen sieben Siege, bei drei Remis und vier Niederlagen. Damit konnten Sie öfter gewinnen als in den ersten 15 Ligaspielen. Wie sehr sitzt das Spielsystem von Thiago Motta bereits?

Ich sehe uns auf einem sehr guten Weg. Ich denke, dass wir trotzdem immer noch einiges an Potential in der Mannschaft haben, wo wir dran arbeiten müssen und wir uns noch weiterentwickeln können. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg, das sieht man auch jetzt in der Tabelle und anhand der jüngsten Ergebnisse.

Es war der zweite Sieg in Folge nach drei Spielen ohne Dreier. Der Rückstand zu einem Europacup-Platz beträgt nur noch fünf Punkte. Ist die europäische Teilnahme nun das klare Ziel?

Das wurde nicht direkt angesprochen oder kommuniziert, aber für mich persönlich - und ich denke auch für jeden anderen in der Mannschaft sowie den Trainer und den Klub - ist es das Ziel, international zu spielen. Das ist der große Traum. Möglich ist es auf jeden Fall. Der Siebte spielt ja auch noch international, deshalb schauen wir mal, wo wir am Ende der Saison stehen. Es warten jetzt noch schwierige Spiele auf uns und wenn wir so weitermachen, ist es schon möglich. Jetzt kommt noch eine wichtige Phase und dann trennt sich die Spreu vom Weizen (lacht).

Seit vier Spielen sind Sie nun schon unbesiegt. Zuletzt blieb man sogar erstmals in dieser Saison zweimal in Folge ohne Gegentreffer. Wie sehr finden Sie sich schon mit dem italienischen Fußball zurecht?

Eigentlich sehr gut. Wir haben da als Team einen riesen Schritt nach vorne gemacht, gefühlt kriegen wir zurzeit sehr wenige Gegentore und haben jetzt einige Spiele zu Null gespielt. Das tut sehr gut und macht auch eine Mannschaft aus, die erfolgreich sein will. Da musst du hinten stabil stehen und wenige Gegentore kassieren. Es ist bei uns in der Defensive wild durchgemischt mit einem Franzosen, einem Kolumbianer, mir als Österreicher und aktuell einem Griechen. Wir verstehen uns aber gut am Platz und deshalb funktioniert es auch so gut.

Bei Bologna sind Sie im Gegensatz zu Ihrer Zeit in Hoffenheim in einer Viererkette auf der rechten Abwehrseite gesetzt. Wie erfolgte für Sie die Umstellung? Sehen Sie sich dort schon bei 100 Prozent?

Klar, am Anfang war es schon eine gewisse Umstellung. Ich habe einfach versucht, es so gut wie möglich umzusetzen, aber mittlerweile habe ich schon so viele Spiele auf der Rechtsverteidigerposition gespielt und deshalb macht es mir auch echt Spaß. Ich denke, ich mache es auch nicht so schlecht und so ist es für mich nicht mehr ungewohnt, diese Rolle am Platz einzunehmen.

Mit Blick auf Ihre Torausbeute schien Ihnen der Wechsel auf die rechte Seite offensichtlich gut getan zu haben. Beim Sieg gegen Udinese Calcio erzielten Sie bereits ihren fünften Saisontreffer. Haben Sie eine Erklärung für Ihre Wandlung zum Torjäger?

Das ist schwierig zu sagen. Als Rechtsverteidiger hast du nochmal mehr Möglichkeiten, wo du nach vorne kommst und findest einfach mehr Situation vor, wo du dich in die Offensive einschalten kannst. Dass es jetzt so gut klappt, ist auch für mich etwas überraschend, aber ich freue mich natürlich sehr darüber. Jetzt hoffe ich, dass ich in dieser Saison noch ein paar weitere Tore schießen kann. Es sind ja noch neun Spiele (lacht).

Dann muss sich ja auch ihr Teamkollege Marko Arnautovic Sorgen machen, dass Sie ihn mit seinen acht Treffern bislang noch einholen. Haben Sie untereinander schon einen internen Zweikampf ausgerufen?

(lacht) Nein, nein, das nicht. Acht Tore wäre aber natürlich eine coole Benchmark. Das kann ich mir als Ziel setzen. Das wäre natürlich ein schöner Nebeneffekt, wenn man zum Toptorjäger der Mannschaft aufschließen kann.

Jetzt zählen Sie zu den torgefährlichsten Abwehrspielern in Italien und Europas Topligen. Bedeuten Ihnen solche Statistiken etwas? Sie hätten wohl auch nicht gedacht, dass Sie damit irgendwann für gehörig Aufmerksamkeit sorgen würden?

Ich muss schon sagen, dass es sehr gut für das Selbstvertrauen ist. Wenn man Tore macht, ist das immer ein gutes Gefühl. Das gibt dir viel Selbstsicherheit für die nächsten Spiele und wenn es so ist, wie es jetzt ist, ist das ein "Nice to have" und finde ich schon geil. Dafür war ich ja in Hoffenheim nicht gerade bekannt (lacht).

In Italien steht vor allem der taktische Aspekt sehr im Vordergrund. Wie schwer ist Ihnen die Adaptierung gefallen? Wie sehr hat Sie die Zeit in Ihrem Defensivspiel vorangebracht?

Die Umstellung fiel mir eigentlich gar nicht schwer, weil ich taktisch bereits von Julian Nagelsmann und den anderen Trainern, die ich in Hoffenheim hatte, sehr viel gelernt habe. Das war auch immer sehr anspruchsvoll und ich konnte mich immer schnell an das anpassen, was der Trainer von mir wollte. Das ist auch eine Stärke von mir, dass ich da relativ schnell schnalle, was der Trainer von mir will und dass ich das schnell umsetzen kann. Für mich war es einfach wichtig, ein neues Umfeld und eine neue Herausforderung zu haben, sodass ich mich auch, was meine Persönlichkeit betrifft, weiterentwickeln kann. Das hat sich bis jetzt auf jeden Fall gelohnt.

In Hoffenheim agierten sie meist in einer Dreierkette mit hoch stehenden Außenverteidigern. In Bologna spielt man die in Italien oft gesehene Viererkette. Was gefällt Ihnen persönlich mehr?

Schwierige Frage. Zurzeit spiele ich sehr gerne rechts in der Viererkette, weil es aktuell auch einfach sehr gut läuft. Ich mochte es aber auch sehr, rechts in der Dreierkette zu spielen. Ich finde, dass beide Systeme ihre Vor- und Nachteile haben, aber welches ich davon präferiere, kann ich nicht sagen.

Und wie sieht es mit den Stadien aus? Hat bei Ihnen Italien oder Deutschland die Nase vorne?

(lacht) Puh, das ist eine gute Frage. Die unterschieden sich doch ziemlich. Ich finde deutsche Stadion schon nochmal geiler, wenn alles zu ist, aber mittlerweile taugen mir auch die italienischen Stadien sehr. Die haben halt einen ganz anderen Flair, das Publikum ist auch immer sehr emotional bei der Sache dabei, sodass du schnell richtige Hexenkessel hast. Das mag ich eigentlich wirklich sehr gerne. Deshalb schwer zu sagen, was besser ist, beides hat seine Vorzüge.

Nach einem guten Saisonstart erfolgte bei Ihrem Ex-Klub Hoffenheim der Einbruch. Zuletzt konnte man sich wieder etwas stabilisieren. War eine schwierige Saison für Sie damals schon absehbar?

Das war nicht abzusehen. Als ich weggegangen bin, lief es am Anfang ja noch relativ gut. Dass es dann so einen Absturz gibt, konnte keiner voraussehen. Jetzt haben sie sich zum Glück wieder etwas gefangen und ich bin guter Dinge, dass sie nicht absteigen werden. Diese Saison wird aber wahrscheinlich trotzdem kein Erfolg mehr werden.

Für das österreichische Nationalteam könnte Ihre aktuelle Position für Sie ein Vorteil sein, da dort die Abwehrzentrale doch sehr prominent besetzt ist. Sehen Sie sich unter Ralf Rangnick auch künftig auf der Rechtsverteidigerposition?

Auf jeden Fall. Es kann immer ein Vorteil sein, wenn du ein variabler Spieler bist und auf mehreren Positionen spielen kannst. Vor allem im Nationalteam. Wir alle wissen, dass wir in der Innenverteidigung sehr viele gute Spieler haben, rechts haben wir weniger Auswahl und deshalb kann mir das bestimmt zugute kommen. Ich bin aber an sich bereit, dort zu spielen, wo der Teamchef mich braucht.

In den ersten beiden EM-Qualifikationsspielen kamen sie beide Male rechts in der Viererkette zum Einsatz. Mit zwei Siegen gelang ein erfolgreicher Start. Wie bewerten Sie die Auftritte der Mannschaft?

Wir hatten ja viele Ausfälle, trotzdem waren die Leistungen in Ordnung und ich bin der Meinung, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Klar, war vor allem das zweite Spiel sehr knapp, aber ich finde, das hat von Charakter gezeigt, dass wir dieses Spiel noch gewonnen haben. Wir wussten alle, dass es zwei Pflichtsiege sind, aber Pflichtsiege heißt nicht, dass es einfache Siege sind. Die Punkte sind für eine mögliche EM-Qualifikation enorm wichtig, weil sonst läufst du den Punkten nur hinterher. Deshalb war das einzige, was gezählt hat, dass wir mit sechs Punkten herausgegangen sind.

Wie zufrieden sind Sie persönlich mit Ihren bisherigen Spielen unter Teamchef Ralf Rangnick?

Ich bin sehr zufrieden eigentlich und denke, ich habe mir dort meinen Platz erstmal erkämpft habe. Es macht unter dem neuen Trainer sehr viel Spaß, da wir einen sehr aktiven Fußball spielen, viel nach vorne machen und auch die Trainingseinheiten bringen uns sehr viel weiter. Außerhalb vom Platz sind wir sowieso eine super Mannschaft und ich fahre sehr gerne zum Nationalteam.

Mit David Alaba in Spanien, Ihnen in Italien, Kevin Danso in Frankreich, Philipp Lienhart in Deutschland sowie Maximilian Wöber in England ist die gesamte ÖFB-Defensive in Europas Top-fünf-Ligen vertreten. War diese Entwicklung absehbar?

In dieser Form konnte man das nicht voraussehen, aber Respekt an die Jungs. Die machen alle einen guten Job und stehen zurecht da, wo sie jetzt sind. Ich glaube auch, dass wir hinter uns noch einige Spieler haben, die wirklich auf einem sehr guten Weg sind und starke Leistungen bei ihren Vereinen bringen. Da sind wir echt gut aufgestellt und haben schon fast ein Luxusproblem.

Ihr Abgang nach Bologna im vergangenen Transferfenster erfolgte relativ spät. Ein Wechsel war für Sie damals aber immer das klare Ziel?

Dass es damals nach Bologna gegangen ist, hat sich sehr kurzfristig ergeben, aber für mich war der klare Plan, dass ich mal einen Tapetenwechsel vornehme. Ob es dann nach Italien geht, ich in Deutschland bleibe oder in ein anderes Land wechsele, war mir damals eigentlich relativ egal. Ich wollte einfach nur mal eine neue Herausforderung und mich neu beweisen. Da wollte ich raus aus der Komfortzone, mich mal wo durchkämpfen und ich habe gewusst, dass mir das gut tut, mich weiterbringt und ich so den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen kann.

Das haben Sie in Bologna auf jeden Fall getan. Weniger gut läuft es aktuell für Ihren Landsmann Marko Arnautovic, der auch aufgrund von Verletzungen im neuen Jahr noch nicht wirklich in Fahrt gekommen ist. Wie bewerten Sie seine aktuelle Situation?

Der Marko hat dieses Jahr sehr viel Pech gehabt. Gefühlt ist er nur abwechselnd verletzt gewesen und dann wieder kurz zurückgekommen. Deswegen war er bislang auch noch nicht bei 100 Prozent. Bis jetzt war er nicht vom Glück verfolgt, aber wenn er fit ist, wissen wir alle, wie gut er ist und wie sehr er der Mannschaft helfen kann. Er ist schon so viel verletzt gewesen in der aktuellen Saison und ist noch immer der Toptorschütze der Mannschaft. Das sagt schon einiges. Spannungen mit dem Trainer konnte ich jedenfalls nicht ausmachen, aber das kann ich auch nicht bewerten. Marko geht es mittlerweile aber schon wieder besser. Er will auch unbedingt schnell wieder spielen und von dem her bin ich optimistisch.

Aktuell spielen Sie auf Leihbasis in Bologna. Der "Corriere dello Sport" berichtete zuletzt über eine Kaufverpflichtung in Ihrem Vertrag, die greift, sobald sie 60 Prozent der möglichen Spiele absolvieren. Ist eine Weiterbeschäftigung nur noch Formsache?

Ich weiß nicht, wie die auf das kommen, was sie da geschrieben haben. Das ist nicht ganz richtig. Ich denke aber trotzdem, dass ich wohl nicht zu Hoffenheim zurückgehe, sondern eher bei Bologna bleiben werde. Es finden noch Gespräche statt, aber es geht eher in diese Richtung.

Wäre es Ihr persönlicher Wunsch, weiter in Italien zu bleiben?

Ich bin offen für alles. Mir gefällt es hier in Italien, deshalb spricht nicht viel dagegen, weiter hier zu bleiben. Ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen. Sollte im Sommer ein größerer Topklub anklopfen, würde ich lügen, wenn mich das nicht interessieren würde. Eine andere Topliga in Europa wäre immer interessant. Aktuell fokussiere ich mich aber nur auf Bologna und was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Wir haben hier eine super Mannschaft, sind auf einem guten Weg und deshalb brauche ich mich da nicht mit etwas anderem beschäftigen.

Wäre eine Teilnahme/Nicht-Teilnahme an einem europäischen Bewerb ein ausschlaggebender Faktor?

Ausschlaggebend ist ein zu starkes Wort. Natürlich wäre das für einen Spieler ein zusätzlicher Anreiz, wenn die Mannschaft international spielt. Das würde mich schon reizen, weil ich in Hoffenheim schon coole Spiele in der Champions League und Europa League erleben durfte. Das wäre natürlich eine feine Sache.