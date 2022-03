Posch: 90 Minuten Bank und positiv getestet

Die Corona-Fälle bei der TSG Hoffenheim reißen nicht ab. Nun hat es Stefan Posch erwischt.

An COVID-19 erkrankt: Hoffenheims österreichischer Nationalspieler Stefan Posch. IMAGO/GEPA pictures

Der 24-jährige Österreicher hatte sich bei der Nationalmannschaft mit dem Coronavirus infiziert und wird damit sicher beim Heimspiel der Kraichgauer am Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen.

Die zuletzt von Corona gebeutelte Hoeneß-Elf muss damit einen weiteren personellen Rückschlag verkraften, waren doch zuletzt bei der deutlichen 0:3-Niederlage bei Hertha mit Ihlas Bebou, Florian Grillitsch und Pavel Kaderabek wichtige Stützen der TSG wegen COVID-19 ausgefallen. Zudem saß Benjamin Hübner in Berlin nach einer Infektion nur auf der Bank.

90 Minuten auf der Bank gegen Wales

Jetzt hat es also Posch erwischt. Der 24-jährige Innenverteidiger saß am vergangenen Donnerstag beim WM-Play-off-Halbfinale der Österreicher gegen Wales 90 Minuten auf der Bank (1:2), am Dienstag bestreitet die Elf des zurückgetretenen Trainers Franco Foda ein Freundschaftsspiel gegen Schottland.

Posch bestritt bisher 15 Länderspiele für die Alpenrepublik (1 Tor). Für die Hoffenheimer absolvierte er seit 2017 119 Pflichtspiele (zwei Tore). In der laufenden Spielzeit stand er in 23 Bundesliga-Partien auf dem Platz und in drei weiteren Pokalspielen.