Portugiesischer Doppelschlag: André Horta und Chiquinho wechseln zu Olympiakos

Olympiakos Piräus hat die nächsten beiden Winterneuzugänge vorgestellt - erneut wurde der Klub in Portugal fündig. Chiquinho und André Horta wechseln zum griechischen Rekordmeister.

Nach den Verpflichtungen von Trainer Carlos Carvalhal und Sportdirektor Pedro Alves (beide seit Dezember im Amt) bedient sich der griechische Rekordmeister weiter in Portugal. Olympiakos holt Mittelfeldspieler Chiquinho von Benfica Lissabon und leiht André Horta von Braga aus.

Olympiakos-Sportdirektor Pedro Alves weilt schon seit Tagen in Portugal. Nun konnte er erste Transfererfolge liefern. Mit Benfica einigte sich der 40-Jährige über einen Wechsel von Offensivspieler Chiquinho nach Piräus. Der 28-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt für die kommenden dreieinhalb Jahre.

Piräus besitzt für André Horta eine Kaufoption

Zudem soll Bragas Mittelfeldspieler André Horta von Sporting Braga in die griechische Hafenstadt wechseln. Der 27-jährige geht leihweise zu Olympiakos, eine Kaufoption für kommenden Sommer ist auch vereinbart.

Vorher hatte Pedro Alves auch den ersten Sommertransfer fixiert. Vom Erstligisten Rio Ave, wo unlängst Olympiakos-Eigner Evangelos Marinakis eingestiegen war, wird im Sommer Rechtsverteidiger Costinha nach Piräus wechseln. Der abstiegsbedrohte Klub erhält eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen.

Weiter Verstärkungen sind noch geplant

Olympiakos droht nach dem Ausscheiden im Pokal gegen den Erzrivalen Panathinaikos (6:7 i. E.) eine weitere Saison ohne Titel. In der Liga belegt der Rekordmeister aktuell nur Rang vier mit sechs Punkten Rückstand auf das Führungsduo PAOK und Panathinaikos. Am Sonntag muss Olympiakos beim Tabellenfünften Aris in Thessaloniki antreten.

Vor Chiquinho und André Horta sind Gelson Martins und Fran Navarro (leihweise vom FC Porto) nach Piräus gewechselt. Weitere Verstärkungen - auch in der Defensive - sind geplant.