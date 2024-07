Portugals EM-Elfmeterheld: So gut ist Diogo Costa in FC 24

Dreimal packte Diogo Costa bei der EM im Elfmeterschießen gegen Slowenien zu und bescherte Portugal damit den Einzug ins Viertelfinale. Wie stark ist der junge Keeper in EA SPORTS FC 24?

Auf wackligen Beinen stand das Weiterkommen der Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo im EM-Achtelfinale gegen Slowenien. Erst im Elfmeterschießen konnte sich der Favorit durchsetzen - bedanken durften sich seine Kollegen bei Torhüter Diogo Costa. Der Schlussmann des FC Porto parierte alle drei Versuche der Slowenen, weswegen Portugal drei eigene Treffer genügten. Eine Vorstellung, die noch mal für nachhaltige Aufmerksamkeit bei Managern großer Klubs sorgen dürfte - auch in EA SPORTS FC 24?

Dass Costa zu den besten Keepern seiner Generation - der gebürtige Schweizer ist erst 24 Jahre alt - gehört, ist kein Geheimnis. Er ist in Porto schon seit drei Saisons gesetzt, für die portugiesische Nationalmannschaft stand er bereits bei der WM 2022 zwischen den Pfosten. EA SPORTS prognostiziert dem Torwart eine große Zukunft: Sein Potenzial im Karrieremodus von FC 24 beträgt starke 89 Punkte. Nur vier Keeper weisen dahingehend einen Zähler mehr auf - keiner von ihnen macht allerdings einen ähnlichen Sprung.

Satte Freigabeklausel, niedriges Gehalt

Costa ist mit 83er-Gesamtbewertung zwar von Beginn an ordentlich aufgestellt, hat virtuell aber eben einige Luft nach oben. Sein stärkster Einzelwert sind die Reflexe (86) - Stellungsspiel und Hechten (je 82) fallen ebenfalls gut aus. Wenn man eine Schwachstelle ausmachen möchte, dann ist es wohl die Fangsicherheit (77), die im Verlauf der FC-24-Karriere jedoch noch um diverse Punkte ansteigen sollte.

Das enorme Potenzial Costas kostet seinen Preis: Die digitale Freigabeklausel beträgt 102,3 Millionen Euro. Mit etwas Verhandlungsgeschick könnte der Schlussmann allerdings für eine Summe im mittleren bis oberen zweistelligen Bereich zu haben sein. Wer im Karrieremodus von FC 24 einen finanziell potenten Klub betreut, sollte Costa im Auge behalten - er könnte etwaige Probleme im Tor auf viele Jahre hinaus lösen. Ein Pluspunkt ist sein Gehalt, das sich zum Start der virtuellen Laufbahn auf lediglich 14.000 Euro pro Woche beläuft.

Fast einzigartige Karriere-Option in FC 24

Für FC 25 kann von weiteren Basis-Upgrades in Richtung der 85 Zähler ausgegangen werden - insbesondere falls Costa im Sommer den Schritt zu einem europäischen Spitzenklub wagt. Die Kombination aus dem für Torwart-Verhältnisse jungen Alter, dem von Beginn an starken Overall-Rating und dem darüber hinaus herausragenden Potenzial machen den Schlussmann zu einer fast einzigartigen Option im Karrieremodus.

In FUT besitzt Costa eine Gold-Karte mit Overall-Rating von 82, was auch zeigt, dass EA SPORTS seine Gesamtbewertung im Karrieremodus von FC 24 schon aufgestockt hat. Einziges anderes Objekt des Porto-Keepers ist ein Item aus TOTW 18, das ein Upgrade auf 85 Punkte erhalten hatte. Sein Verein erschwert die Optimierung der Chemie in starken FUT-Teams, die portugiesische Nationalität kann im Zusammenspiel mit Top-Karten wie Ruben Dias (97), Cristiano Ronaldo (96) oder Vitinha (96) hingegen von Vorteil sein.