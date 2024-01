Portugal vor Schweden-Duell: "Wir kennen ihre Stärken und ihre Schwächen“

Portugal surft in den Hauptrunde weiter auf einer Welle des Erfolgs und kann nach dem Sieg gegen Slowenien und vor dem Duell gegen Schweden weiter von dem Einzug ins Halbfinale träumen.

Portugals Cheftrainer Paulo Pereira war noch dem Sieg seines Teams mehr als zufrieden. "Heute waren wir die bessere Mannschaft", bilanzierte Pereira und verwies auf die Qualität der Slowenen, die sich bisher nur Weltmeister Dänemark in der Vorrunde geschlagen gehen musste. Sein junges Team habe die Aufgabe gegen "eine der besten Mannschaften in diesem Turnier" souverän gelöst.

Vor allem Martim Costa war der Dreh- und Angelpunkt im Offensivfeuerwerk der Portugiesen. Mit elf Toren war der Ältere der beiden Costa-Bruder die Schlüsselfigur des Spiels. "Wir haben das Spiel von der ersten Minute an sehr gut kontrolliert", sagte Costa. Sein Team sei von der ersten Minute an "bereit für diesen Kampf" gewesen.

Mit dem Sieg bleibt Portugal an dem skandinavischen Top-Duo der Hauptrundengruppe II dran und erhält sich die Chancen für den Einzug in das Halbfinale. "Trotz aller Schwierigkeiten tritt man nicht nur an, um das Spiel zu genießen", zeigte sich Costa vor dem Duell gegen Schweden kämpferisch. "Wenn man in die Hauptrunde kommt, will man alle Spiele gewinnen.“

"Es wird ein sehr schwieriges Spiel für uns, wir wissen wer Schweden ist", prognostizierte auch Portugals Torhüter Diogo Rêma Marques, der vor allem in der Schlussphase seinem Team mit seinen Paraden den Rücken stärkte. "Wir kennen ihre Stärken und ihre Schwächen und wir werden versuchen das zu nutzen."