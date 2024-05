Portugal und England komplettieren Viertelfinale der U-17-EM

Die Vorrunde der Europameisterschaft bei den U-17-Junioren ist um. In der äußerst prominent besetzten Gruppe D haben sich am dritten Spieltag Portugal und England als die stärksten Teams herauskristallisiert.

Beendet ist das Turnier dagegen für Vorjahresfinalist Frankreich - im vergangenen Jahr nach Elfmeterschießen noch unterlegen gegen das in diesem Jahr nicht qualifizierte Deutschland - und Spanien. Der dritte Spieltag hielt dabei zahlreiche Szenarien parat, denn alle vier Mannschaften hatten noch die Chance auf das Viertelfinale. Portugal, das seine ersten beiden Spiele der Gruppe gegen Spanien (2:1) und England (4:1) gewinnen konnte, ging derweil mit den besten Karten in die abschließende Partie gegen Frankreich, während Spanien nur noch Außenseiterchancen.

Die U 17 der Equipe Tricolore dagegen musste nach der 0:4-Auftaktpleite gegen England zwingend gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass England gegen Spanien verliert.

Die Franzosen erledigten ihre eigenen Hausaufgaben, besiegten Portugal dank Treffer von Lyons Enzo Molebe und Marseilles Enzo Sternal mit 2:1 - am Ende war das aber zu wenig, weil ebenjenes Szenario zwischen England und Spanien nicht eintraf. Die Furia Roja - mit zwei Niederlagen gestartet - hielt lange Zeit gut dagegen, musste sich nach einer starken Schlussphase der Three Lions am Ende aber geschlagen geben. Ausgehend war der Treffer zum 2:1 durch Mikey Moore von den Tottenham Hotspur, der den Ball traumhaft in den Winkel schlenzte, ehe Arsenals Ethan Nwaneri einen Konter vollendete.

Frankreich zieht den Kürzeren

So ergab sich am Ende des Tages ein Tabellenbild mit drei Teams, die allesamt sechs Zähler auf dem Konto hatten und den punktlosen Spaniern. Mit dem bitteren Ende für die Franzosen - wegen der schwächsten Tordifferenz im Dreiervergleich.

Ab Mittwoch stehen bereits die Viertelfinals auf dem Programm. Zunächst treffen dort Tschechien und Dänemark aufeinander (16.30 Uhr), ehe sich um 19 Uhr Österreich und Serbien duelliert. Am darauffolgen Tag fordert erst Italien England heraus. Am Abend kommt es abschließend zum Duell zwischen den Nachwuchsmannschaften von Portugal und Polen.