Lucky Punch in der Nachspielzeit: Portugal feiert Francisco Conceicao

Zum Abschluss des 1. EM-Spieltags hat sich Portugal in Leipzig mit 2:1 gegen Tschechien durchgesetzt. Die Portugiesen waren das überlegene Team, lagen zurück - und drehten dank eines späten Treffers die Partie.

Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez feierte mit seinem Team im letzten Test ein 3:0 gegen Irland. Im ersten EM-Spiel vertraute der Coach unter anderem zwei Recken. Die Abwehr sollte Pepe zusammenhalten, der mit seinen 41 Jahren und 113 Tagen zum ältesten Spieler bei einer EM avancierte und den Ungarn Gabor Kiraly ablöste. In der Sturmspitze spielte der 39-jährige Rekordtorjäger Cristiano Ronaldo.

Zwei Elfmeter bescherten Tschechien bei der Generalprobe einen 2:1-Sieg über Nordmazedonien. Coach Ivan Hasek baute gegen die Portugiesen unteren anderem wieder auf Leverkusens Schick. Mit Hlozek und Kovar saßen zwei weitere Spieler von Double-Sieger Bayer auf der Bank.

Portugal besser, Tschechen stehen sehr tief

Die Rollen waren klar verteilt und die favorisierten Portugiesen nahmen gegen sehr tiefstehende Tschechen direkt das Heft des Handelns in die Hand. Ein abgefälschter Distanzschuss von Bruno Fernandes ging drüber (24.) und Rafael Leao verpasste eine Hereingabe nur knapp (26.). Der Außenseiter kam in dieser Phase zu gar keiner Entlastung, Cristiano Ronaldo scheiterte aus abseitsverdächtiger Position an Stanek (32.) und Vitinha wurde nach Hackenpass von CR7 gerade noch am Abschluss gehindert (33).

Portugal war klar dominant, tat sich gegen die vielbeinige Abwehr der Tschechen aber schwer, die ganz klaren Torchancen herauszuspielen. Da Cristiano Ronaldo kurz vor dem Pausenpfiff an Stanek gescheitert war (45.+1), ging es torlos in die Kabinen.

Provod nimmt Maß - Bitteres Eigentor der Tschechen

Auch nach der Pause hatte Portugal mehr vom Spiel, aber der Europameister von 2016 tat sich erneut schwer, Lücken zu finden. Und die Tschechen? Die schlugen aus dem Nichts zu! Coufal legte zurück auf Provod, der nahm aus 18 Metern Maß und setzte den Ball sehenswert ins linke Eck (62.). Portugals Coach Martinez reagierte sofort mit einem Doppelwechsel und brachte Diogo Jota und Goncalo Ignacio für Rafael Leao und Diogo Dalot.

Für den Außenseiter lief es also nach Plan, bis die 70. Minute kam: Stanek wehrte eine flache Flanke nach vorne ab - und bugsierte den Ball dabei genau ans linke Schienbein das vor ihm postierten Hranac, von wo die Kugel über Stanek hinweg unglücklich ins eigene Tor trudelte. Beinahe hätte Bernardo Silva direkt nachgelegt, aber seinen Schuss aus spitzem Winkel parierte Stanek (72.).

Conceicao nutzt Abwehrfehler zum Sieg

In der Schlussphase wollten beide Mannschaften den Sieg - und Portugal traf. Allerdings wurde Diogo Jotas Treffer einkassiert, weil zuvor Cristiano Ronaldo aus einer Abseitsposition heraus an den Pfosten geköpft hatte (87.). Den Lucky Punch durften die Portugiesen spät aber doch noch bejubeln, weil der eingewechselte Francisco Conceicao kurz vor dem Ende nach einem Abwehrfehler aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand vollendete (90.+2).

Und wie geht es weiter? Am Freitag (15 Uhr) spielen die Tschechen gegen Georgien. Anschließend (18 Uhr) trifft Portugal auf die Türkei.