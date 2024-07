Achtelfinale Nummer sechs steht auf dem Programm - und die Rollen vor dem Duell in Frankfurt sind klar verteilt. Gruppensieger Portugal geht als Favorit in das Duell gegen den Tabellendritten Slowenien, das dank drei Remis erstmals den Einzug in die K.o.-Phase einer EM geschafft hat. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr.