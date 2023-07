Norwegen überrollt: Portugal steht im U-19-EM-Finale

Portugals U 19 machte mit der norwegischen Auswahl im EM-Halbfinale kurzen Prozess. Schon nach einer guten halben Stunde führten die Südeuropäer mit 3:0 und stehen verdient im Finale.

Souverän zogen die Portugiesen mit drei Erfolgen gegen Polen, Italien und Malta in dieses K.o.-Spiel ein, die Gegner aus Norwegen hatten etwas mehr Mühe: ein Sieg gegen Griechenland und zwei Remis gegen Island bzw. Spanien reichten für das Halbfinale.

Rees Patzer sorgt für Portugals Traumstart

Die portugiesische Auswahl machte ab der ersten Minute Druck und lenkte das Geschehen energisch - eine frühe Führung war die Folge: Gustavo Sa wurde für sein zielstrebiges Anlaufen belohnt, ein Klärungsversuch von Keeper Ree prallte vom Schienbein des Portugiesen ins Netz (4.). Norwegen fing sich etwas, doch nur kurze Zeit später folgte der nächste Dämpfer für die Skandinavier: Nach einem Handspiel von Flataker im Sechzehner versenkte Hugo Felix den fälligen Strafstoß unten links - 2:0 nach 17 Minuten.

Der Favorit lenkte weiter das Spielgeschehen und schlug eine knappe Viertelstunde vor dem Halbzeitpfiff zum dritten Mal zu: Rodrigo Ribeiro wurde nach Unachtsamkeiten im norwegischen Sechzehner von Gustavo Sa per Kopf bedient und schob die Kugel Ree durch die Hosenträger (31.). Mit dem 3:0 ging es schließlich auch in die Kabinen.

Borges macht den Deckel drauf.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Südeuropäer das aktivere Team, die erste Gelegenheit markierte Rodrigo Ribeiro (49.). Insgesamt schaltete Portugal jedoch einen Gang zurück und gewährte den Norwegern mehr Räume, die diese aber kaum zu nutzen wussten. Aktivster Spieler auf dem Rasen war in dieser Phase Borges, der jedoch entweder an sich selbst oder an Ree scheiterte (61., 64.).

Spätestens in der 66. Minute war die Partie dann endgültig entschieden, als Rodrigo Ribeiro die Kugel zum 4:0 in die Maschen nickte. Nur kurze Zeit später durfte sich Borges dann auch noch auf die Torschützenliste eintragen, Norwegen fiel auseinander (69.). Im Anschluss plätscherte die Partie dem Schlusspfiff entgegen und endete schließlich mit 5:0. Portugal steht somit im Finale, für Norwegen ist der Traum vom europäischen Titel geplatzt.