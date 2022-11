Bruno Fernandes legt den Grundstein: Portugal schießt sich in WM-Laune

Portugal feierte beim 4:0 gegen Nigeria einen gelungenen letzten Test für die WM und zeigte sich gegen einen teilweise überforderten Gegner recht spielfreudig.

Ohne Cristiano Ronaldo, der bereits am Mittwoch das Training wegen einer Magenverstimmung verpasst und zuvor mit einem freimütigen Interview insbesondere über seinen derzeitigen Verein Manchester United für Schlagzeilen gesorgt hatte, ging Portugals Coach Fernando Santos in den finalen Test vor der WM. In der Offensive begannen Joao Felix und der Leipziger André Silva.

Bruno Fernandes verpasst Hattrick knapp

Die Nigerianer, die mit Hoffenheims Akpoguma sowie dem ehemaligen Leipziger Lookman in der Startelf angetreten waren, störten Portugal nur in den Anfangsminuten mit frühem Forechecking. Schnell aber kam die Selecao besser ins Spiel und erspielte sich auch Chancen. Vor allem einer stand immer wieder im Fokus: Bruno Fernandes.

Der 28-jährige Teamkollege Ronaldos von ManUnited verzog in der 8. Minute noch knapp, veredelte kurz darauf einen gelungenen Spielzug der Iberer über Joao Felix und Diogo Dalot zum 1:0 (9.). Während Nigeria in der ersten Hälfte über ein, zwei Halbchancen nicht hinauskam, wurde Portugal immer wieder gefährlich: Nach einem Handspiel von Osayi-Samuel verwandelte Bruno Fernandes den fälligen Elfmeter souverän (35.). Beinahe hätte der Offensivakteur fast mit dem Pausenpfiff sogar einen Hattrick geschafft, doch aus spitzem Winkel verpasste er das verwaiste Tor knapp (45.).

Debütant Goncalo Ramos mit Tor und Assist

Nach der Pause wechselten beide Trainer nach und nach kräftig durch, sodass auch der Spielfluss litt. In der Schlussphase aber wurde es noch einmal turbulent. Erst verpasste Nigeria in Person des erst kurz zuvor eingewechselten Dennis vom Elfmeterpunkt (Dalot hatte Osayi-Samuel gefoult) den Anschlusstreffer, weil Rui Patricio den Schuss an den Pfosten lenkte (81.). Stattdessen schlug auf der Gegenseite Portugal noch zweimal zu. Nach Zuspiel des Dortmunders Guerreiro erzielte Debütant Goncalo Ramos ins leere Tor das 3:0 (82.). Kurz darauf vollstreckte Joao Mario - nach Absatzablage von Ramos' - zum 4:0-Endstand (84.).

In einer Woche beginnt für Portugal die WM mit einem Spiel am Donnerstag gegen Ghana (17 Uhr).