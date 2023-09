Drei Doppelpacks: Portugal schenkt Luxemburg neun Tore ein

Portugal hat seine makellose Serie in der EM-Qualifikation beeindruckend fortgesetzt. Die Selecao schenkte Luxemburg, dem bisherigen Überraschungsteam der Gruppe J, neun Tore ein.

Auch ohne den gelbgesperrten Cristiano Ronaldo war Portugal gegen Luxemburg früh auf Kurs. Der Underdog spielte mit fünf Profis aus Deutschland von Beginn an, Jans (Mannheim), Borges Sanches (Gladbach), Barreiro, Rupil (beide Mainz) und Sinani (St. Pauli) konnten Luxemburg aber nicht vor einer deutlichen Packung bewahren.

Dabei war den Gästen durchaus etwas zuzutrauen, sammelte das Team von Trainer Luc Holtz schließlich bereits zehn Punkte in fünf Spielen. Gegen Portugal war Luxemburg aber chancenlos, nach zwölf Minuten eröffnete Goncalo Inacio den Torreigen. Namensvetter und CR7-Vertreter Ramos schnürte kurz darauf einen Doppelpack (17., 33.), ehe erneut Inacio kurz vor der Pause den 4:0-Halbzeitstand besorgte (45.+4). Damit war Luxemburg sogar gut bedient, auch Diogo Jota hätte gut und gerne einen Doppelpack erzielen können.

Joao Felix mit dem Schlusspunkt

Nach der Pause war der Liverpool-Akteur aber erfolgreich, nach dem dritten Assist von Bruno Fernandes in dieser Partie blieb Jota vor Moris eiskalt (57.). Das halbe Dutzend voll machte der eingewechselte Horta mit einem strammen Schuss unter die Latte (67.).

In der gesamten Partie schoss Luxemburg nur einmal aufs Tor, Barreiros Versuch war aber kein Problem für Diogo Costa (62.). Den dritten Doppelpack an diesem Abend schnürte Jota, Luxemburg wehrte sich aber kaum noch (77.). So klingelte es auch noch ein achtes und ein neuntes Mal: Bruno Fernandes krönte seine starke Leistung (83.), ehe der eingewechselte Joao Felix den Schlusspunkt setzte und gleichzeitig den höchsten Sieg der Selecao jemals eintütete (88.).

Portugal ist somit weiterhin ohne Makel in Gruppe J. Die Selecao hat nach sechs Spielen 18 Punkte sowie eine Tordifferenz von 24:0. In der EM-Qualifikation geht es am 13. Oktober (20.45 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Gruppenzweiten Slowakei weiter.