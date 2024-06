Dank Elfmeter und Abstauber: Kroatien feiert gelungene Generalprobe

Kroatien hat den Härtetest gegen Portugal eine Woche vor seinem EM-Auftaktspiel gemeistert. Modric legte beim 2:1 den Grundstein für den Sieg vom Punkt.

In der EM-Gruppenphase trifft Kroatien unter anderem erneut auf Italien und Spanien - zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs. Dementsprechend testeten die Vatreni eine Woche vor ihrem Auftaktspiel gegen einen Gegner derselben Kategorie: Sie gastierten in Portugal.

Im Vergleich zu den vergangenen Testspielen - Portugal gewann am Dienstag gegen Finnland (4:2) und Kroatien am Montag gegen Nordmazedonien (3:0) - tauschten beide Trainer satte siebenmal. Roberto Martinez wechselte unter anderem auch ohne die Hereinnahme von Cristiano Ronaldo (der Angreifer war erst am Freitag angereist und sollte über die kompletten 90 Minuten auf der Bank sitzen) seine komplette Offensive durch: Bernardo Silva, Goncalo Ramos, Joao Felix begannen anstelle von Francisco Conceicao, Diogo Jota, Rafael Leao.

Modric und Majer verpassen Doppelschlag

Auf der Gegenseite setzte Zlatko Dalic unter anderem auf das erfahrene Dreiermittelfeld Kovacic, Brozovic und Modric. Zwei von ihnen standen dann auch gleich früh im Mittelpunkt: Kovacic blieb im gegnerischen Sechzehner aufmerksam, spitzelte Vitinha den Ball vom Fuß und wurde anschließend von diesem abgeräumt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Modric sicher (8.)

Fast hätten die Gäste sogar gleich doppelt zugeschlagen: Modric schoss aber vorbei (11.) und Majer scheiterte an Diogo Costa (13.). Von den Portugiesen war in der Offensive hingegen nur wenig zu sehen. Zwar hatten sie etwas mehr Spielanteile, doch es fehlte ihnen zumeist die Durchschlagskraft.

Da die Selecao dazu in der in der Defensive nicht gerade sattelfest wirkte, fanden die deutlich gefährlicheren Aktionen des ersten Durchgangs vor dem Tor von Diogo Costa statt. Gvardiol (21., 35.), Kramaric und Budimir (beide 42.) ließen aber eine 2:0-Halbzeitführung liegen.

Joker beleben Portugals Spiel

Zur Pause brachte Martinez mit Joao Cancelo, Diogo Jota, Rafael Leao und Nelson Semedo ein neues Quartett. Dies sollte sich sofort bezahlt machen. Eine Ko-Produktion von Nelson Semedo und Diogo Jota sorgte für Portugals Blitzstart nach Wiederanpfiff (48.). Auf der Gegenseite bewies dann aber auch Dalic das richtige Händchen. Pasalic hatte zwei Minuten nach seiner Einwechselung großen Anteil an der erneuten Führung: Nach seinem Lattentreffer staubte Budimir ab (56.).

Die Selecao war davon aber unbeeindruckt und agierte nach Wiederanpfiff druckvoller als noch in den ersten 45 Minuten. In einer Drangphase, die gut 25 Minuten vor dem Ende stattfand, lag der Ausgleich in der Luft. Innerhalb von vier Minuten verpassten Bruno Fernandes (65.), Vitinha, Bernardo Silva (beide 68.) und auch Ruben Dias (69.) das 2:2.

Ruben Dias lässt Last-Minute-Ausgleich liegen

Nach der Kopfballchance des Innenverteidigers flachte die Partie wieder ein wenig ab. Trotzdem hatten beide Fanlager in der Schlussphase nochmals den Torschrei auf den Lippen. Da Diogo Costa aber gegen Sucic (82.) sowie Vlasic (90.+3) zur Stelle war und Ruben Dias Livakovic in die Arme schoss (90.+2), blieb es aus Sicht der Kroaten beim 2:1.

Die Vatreni feierten damit eine gelungene Generalprobe für ihr EM-Auftaktspiel gegen Spanien am kommenden Samstag (18 Uhr). Bevor für Portugal das Großereignis beginnt, testen die Iberer am Dienstag noch gegen Irland (20.45 Uhr).