Doppelpack Cristiano Ronaldo: Portugal gelingt erfolgreiche EM-Generalprobe

Dank eines 3:0-Erfolgs gegen bemühte, aber über weite Strecken überforderte Iren, feierte Portugal am Dienstagabend eine gelungene Generalprobe für die EM in Deutschland.

Im Vergleich zum 1:2 gegen Kroatien am Samstag zuvor tauschte Portugals Coach Roberto Martinez auf sechs Positionen durch: Statt Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Palhinha, Vitinha, Bernardo Silva und Goncalo Ramos begannen Antonio Silva, Pepe, Joao Cancelo, Joao Neves, Rafael Leao und Cristiano Ronaldo.

Bei Irland nahm Interimstrainer John O'Shea nach dem 2:1-Erfolg gegen den deutschen EM-Gruppengegner Ungarn drei Umstellungen: Statt Duffy, Doherty und Azaz starteten O'Brien, Scales und Parrott.

Joao Felix nutzt den freien Raum

Nach verhaltenen ersten 15 Minuten nahm der Druck der Portugiesen schnell zu. Konnte Irlands Keeper Kelleher zunächst noch gegen Joao Felix reflexartig parieren (18.), stand es kurz darauf 1:0: Der Angreifer traf recht unbedrängt aus rund elf Metern akkurat ins linke Toreck (18.).

Portugal blieb überlegen. Ein abgefälschter Freistoß von Cristiano Ronaldo landete am Pfosten (22.), Bruno Fernandes schoss ans Außennetz (29.) und Brady hatte Glück, dass es nach einem Check gegen CR7 im Strafraum keinen Elfmeter für die Hausherren gab (45.+1). Die einzige klare Chance für Irland vor der Halbzeit vergab Idah mit einem Schuss ans Außennetz (36.).

Freude nach der Führung: Cristiano Ronaldo und Portugal feiern das 1:0 von Joao Felix. IMAGO/GlobalImagens

Cristiano Ronaldo verpasst Hattrick knapp

Nach der Halbzeit tauschte Martinez fünfmal aus. Der 39-jährige Cristiano Ronaldo aber blieb auf dem Feld - und seine Zeit sollte nun kommen: Schon in der 50. Minute gelang dem Superstar nach Zuspiel von Joker Ruben Neves mit einem satten Schuss ins linke obere Toreck ein Traumtor zum 2:0. Damit nicht genug. Denn zehn Minuten später war CR7 in gewohnter Torjägermanier wieder zur Stelle und vollstreckte nach Pass von Diogo Jota fast vom Elfmeterpunkt eiskalt zum 3:0 (60.).

Portugal blieb auch mit durchgemischtem Personal klar überlegen. Cristiano Ronaldo, der bis zum Ende durchspielte, fehlten in der 74. Minute sogar nur Zentimeter zum Hattrick. Zwar ging nach der Szene auch die Fahne des Assistenten hoch, zumindest CR7 hatte sich indes nicht in Abseitsposition befunden. Am Ende blieb es beim hochverdienten Erfolg für den Europameister von 2016.

Für Portugal startet die EM am Dienstag kommender Woche (18. Juni, 21 Uhr) in Leipzig mit der Partie gegen Tschechien. Irland bestreitet seine nächste Partie erst am 7. September am 1. Spieltag der Nations League mit einem prestigeträchtigen Heimspiel gegen England.