Joao Felix an den Pfosten: Frankreich zieht im Elfmeterschießen ins Halbfinale ein

Frankreich gewinnt in der Lotterie gegen Portugal und folgt Spanien in die Runde der letzten vier. Nach torlosen 120 Minuten versagten Joao Felix im Elfmeterschießen die Nerven.

Über dem letzten Spiel in Hamburg bei der laufenden EM prangte die Überschrift "Generationenduell zweier Superstars": Mbappé duellierte sich mit seinem Vorbild Cristiano Ronaldo. Doch wie schon in den vorherigen Partien - Mbappé traf "nur" einmal vom Punkt, CR7 im Elfmeterschießen - setzten die beiden zunächst kaum torgefährliche Akzente.

Das galt allerdings für alle Offensivspieler - zu denen gehörte auch Ex-Frankfurter Kolo Muani, der genau wie Camavinga nach dem 1:0 gegen Belgien in die Startelf rückte (Thuram saß auf der Bank, Rabiot fehlte gesperrt). Überraschend kam die Fokussierung auf die stabile Defensivarbeit allerdings nicht: Portugal erzielte erst fünf Tore, Les Bleus gar erst drei. Von allen Viertelfinalisten schossen ansonsten nur die Three Lions weniger als sieben Tore (vier).

Dementsprechend bot der erste Durchgang trotz zwischenzeitlichen Tempoverschärfungen, häufig war Rafael Leao für diese verantwortlich, mit Ausnahme von zwei Distanzschüssen kaum nennenswerten Szenen: Da Bruno Fernandes' abgefälschter Schuss am Tor vorbei flog (16.) und Diogo Costa Theos Hammer - mit knapp 130 km/h rauschte die Kugel aufs Gehäuse - entschärfte (20.), endeten die ersten 45 Minuten folgerichtig torlos.

Maignan verhindert zweimal den Rückstand

Kurz nach Wiederanpfiff rückte dann Mbappé in den Mittelpunkt. Nicht etwa wegen einer sportlichen Aktion, sondern aufgrund Bernardo Silvas Kopfball auf die Maske des Kapitäns. Der 25-Jährige konnte nach kurzer Behandlung an seiner gebrochenen Nase aber weiterspielen.

Kurzzeitiger Schock: Kylian Mbappé muss an seiner gebrochenen Nase behandelt werden. IMAGO/LaPresse

Wenige Minuten nach der Rückkehr aufs Feld nahm die Partie plötzlich Fahrt auf: Portugal, das nach dem 3:0 im Elfmeterschießen gegen Slowenien unverändert begonnen hatte, verpasste binnen zwei Minuten zweimal das 1:0. Erst scheiterte Bruno Fernandes nach feinem Steilpass von Joao Cancelo an Maignan (61.), dann Vitinha (63.).

Joker Dembelé belebt Frankreichs Spiel kurzzeitig

Beinahe wären die Fehlschüsse prompt bestraft worden. Doch Ruben Dias fälschte mit einer herausragenden Grätsche Kolo Muanis Abschluss im letzten Moment ins Toraus ab (66.). Nach dieser Aktion veränderte Didier Deschamps mit der Hereinnahme von Dembelé für Griezmann seine Grundordnung. Die Equipe Tricolore agierte nun wieder in einem 4-3-3. Mit dem Joker bewies der "General" ein gutes Händchen. Denn Dembelé kreierte sofort eine Möglichkeit, die Camavinga vergab (70.), und schlenzte knapp am langen Pfosten vorbei (74.).

Damit war das Zwischenhoch aber auch schon wieder beendet. In der Schlussphase flachte das Spiel wieder ab, sodass es wie im ersten Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien in die Verlängerung ging.

Joao Felix verpasst Einstand nach Maß

In dieser war die Selecao von Beginn an die aktivere Mannschaft. Es fehlte gegen die auf Konter lauernden Franzosen aber meist die Durchschlagskraft. Dennoch kamen die Portugiesen zweimal in den ersten 15 Minuten der Verlängerung im gegnerischen Sechzehner zum Abschluss. Während Cristiano Ronaldo verzog (93.), blockte Upamecano Rafael Leaos Versuch (102.).

Nach Wiederanpfiff musste der Außenspieler auf der Bank Platz nehmen, weil Roberto Martinez Joao Felix brachte. Der Stürmer verpasste nur knapp einen Einstand nach Maß. Sein Kopfball aus spitzem Winkel flog nur ans Außennetz (108.). Da Nuno Mendes in der letzten Minute der Verlängerung den Lucky Punch vergab - er schoss Maignan in die Arme - , musste das Elfmeterschießen entscheiden.

Diogo Costa kann nicht ans Achtelfinale anknüpfen

In diesem konnte Diogo Costa anders als im Achtelfinale, in dem er alle drei Versuchen pariert hatte, seine Qualitäten nicht unter Beweis stellen. Er ließ alle fünf Elfmeter passieren. Bei den Portugiesen hingegen zeigte einer Nerven: Joao Felix, vierter Schütze, schoss nur an den linken Pfosten. Dementsprechend gewann die Deschamps-Elf 5:3 im Elfmeterschießen und verabschiedete somit Cristiano Ronaldo, der nach dem Sieg gegen Slowenien von seiner letzten Europameisterschaft gesprochen hatte, von der EM-Bühne.

Zugleich stand damit das erste Halbfinale fest. Frankreich, das weiterhin mit Ausnahme von Mbappé Elfmetertor keinen eigenen Treffer erzielte (Les Bleus profitierten ansonsten von zwei Eigentoren), trifft am Dienstag in München auf Spanien (21 Uhr, LIVE! bei kicker).