Pukkis Doppelpack bringt überlegenes Portugal spät in Bedrängnis

Portugal ist mit einem 4:2-Erfolg gegen Finnland in die finale Vorbereitungsphase vor der EM in Deutschland gestartet. In Lissabon präsentierten sich die Portugiesen lange in Spiellaune, mussten am Ende aber doch noch um den Sieg zittern.

Noch ohne Kapitän Cristiano Ronaldo, der mit Al-Nassr vor drei Tagen noch das Pokalfinale in Saudi-Arabien im Elfmeterschießen verloren hatte - und ebenfalls ohne den für die EM ausfallenden Münchner Guerreiro - ging Portugals Coach Roberto Martinez in das erste von drei Testspielen für die EM. Bei Finnland setzte Trainer Markku Kanerva auf Leverkusens Keeper Hradecky, Torjäger Pukki saß zunächst auf der Bank.

Von Beginn an übernahmen die Portugiesen gegen Finnen, die sich in der gesamten ersten Hälfte kaum aus der eigenen Spielhälfte hatten befreien können, sofort die Initiative. Nach gut einer Viertelstunde war das 1:0, das Ruben Dias nach einer Vitinha-Ecke per Kopfballaufsetzer erzielte, daher bereits verdient (17.).

Immer wieder Conceicao, Diogo Jota trifft vom Punkt

Im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts blieb der Europameister von 2016 hochgradig überlegen. Insbesondere Francisco Conceicao sorgte für viel Betrieb auf der rechten Angriffsseite der Hausherren. Nachdem Niskanen nach einem zu harten Einsatz gegen Conceicao noch Glück hatte, keine Gelbe Karte zu erhalten, gab es in der Nachspielzeit Elfmeter für die Portugiesen: Diesmal war Conceicao an der Torauslinie nach leichtem Kontakt mit Suhonen leicht zu Fall gekommen. Nach Freistoßpfiff des österreichischen Referees Christian-Petru Ciochirca schaltete sich der VAR ein, der das Foul auf der Strafraumkante gesehen hatte. Und so verwandelte Diogo Jota den fälligen Elfmeter zum 2:0-Pausenstand (90.+4).

Martinez wechselte nach der Halbzeit gleich sechsmal, doch am großen Druck seines Teams auf das finnische Tor ändert sich wenig. Der gekonnt freigespielte Bruno Fernandes war es schließlich, der aus rund 18 Metern wunderbar zum 3:0 einschoss (55.). Leverkusen-Kapitän Hradecky im finnischen Tor war chancenlos.

Pukki macht das Spiel kurz spannend

Bis in die letzten 20 Minuten blieb Finnland ohne Schuss aufs Tor - und kam dann doch binnen weniger Minuten zu einem Doppelpack. Es war zudem die Zeit der Joker: Erst wurde der Ex-Schalker Pukki von Lod wunderbar steilgeschickt und überwand Keeper José Sa mit einem Heber (72.). Dann traf der für Minnesota in der MLS aktiver Stürmer wenig später aus kurzer Distanz auch noch zum 2:3 aus Sicht der Gäste (77.).

Den letzten Stich aber setzten wieder die Portugiesen, erneut über das Duo Conceicao und Bruno Fernandes, wobei Letzterer diesmal flach an Hradecky vorbei vollstreckte (84.). Es war der 4:2-Endstand, wobei Conceicao in der Nachspielzeit auch noch den Pfosten traf (90.+2).

Bevor es für Portugal bei der EM in der Gruppe F gegen Tschechien, die Türkei und Georgien weitergeht, gibt es am kommenden Samstag (18.45 Uhr) gegen Kroatien und Dienstag kommender Woche (20.45 Uhr) gegen Irland noch zwei weitere Testspiele. Finnland, das in den Play-offs der EM-Qualifikation an Wales gescheitert war, trifft am Freitag (20.45 Uhr) in einem weiteren Freundschaftsspiel im Hampden Park in Glasgow auf den kommenden deutschen Gruppengegner Schottland.