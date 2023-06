Bruno Fernandes überragt: Portugal sichert Tabellenführung gegen Bosnien-Herzegowina

Die portugiesische Nationalmannschaft hat ihre Tabellenführung in Gruppe J der EM-Qualifikation weiter ausgebaut. Bruno Fernandes war beim Sieg über Bosnien-Herzegowina der Mann des Spiels.

Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien war der Start in die EM-Qualifikation für Coach Roberto Martinez und seine Portugiesen absolut nach Maß verlaufen. Der gebürtige Spanier entschied sich im Vergleich zum jüngsten 6:0-Erfolg über Luxemburg für drei Veränderungen in seiner Startelf. So rückten neben Torhüter Diogo Costa mit Guerreiro und Joao Cancelo zwei bekannte Gesichter aus der Bundesliga in die erste Elf der Seleção. Selbstverständlich ging Portugal gegen Bosnien-Herzegowina, das vor dem Anpfiff drei Punkte in Gruppe J auf dem Konto hatte, als klarer Favorit in die Partie.

Bosnien beginnt mutig - CR7-Treffer zählt nicht

Das Duell in Lissabon startete ziemlich zerfahren - auch, weil die Bosnier mutig auftraten und die Portugiesen bereits früh an deren Spielaufbau hinderten. Erst nach über 20 Minuten ergab sich schließlich nahezu aus dem Nichts die erste nennenswerte Möglichkeit. Bei einer geplanten Hereingabe rutschte Bosnien-Herzegowinas Barisic der Ball über den Spann, die Aktion wurde dadurch jedoch erst so richtig gefährlich. Mit größter Mühe fischte Diogo Costa die Kugel noch aus dem Winkel (22.).

Nur unmittelbar im Anschluss an diese Chance köpfte Cristiano Ronaldo auf der Gegenseite dann zum vermeintlichen 1:0 ein, doch das 123. Länderspieltor blieb CR7 aufgrund einer Abseitsstellung verwehrt (24.).

Portugiesen bestrafen Dzekos Fahrlässigkeit

Während die Seleção in der 29. Minute erst riesiges Glück hatte, dass der freistehende Dzeko einen Volleyschuss aus rund acht Metern unbedrängt über den Querbalken setzte, bewies Portugal mit der nahezu letzten Aktion vor der Pause seine Qualität vor dem gegnerischen Kasten. Nach einem präzisen Schnittstellenpass von Bruno Fernandes kam Bernardo Silva im bosnischen Strafraum zum Abschluss, entschied sich dafür, den Ball zu chippen, und brachte die Hausherren in Front (44.).

Auch nach dem Wiederanpfiff durften die Zuschauer im Estadio da Luz weiterhin kein Feuerwerk an Torchancen bestaunen - einzig ein Kopfball des aufgerückten Kolasinac sorgte nach rund einer Stunde für etwas Gefahr.

Bruno Fernandes trifft per Kopf und Dropkick

Lange Zeit blieb es dabei, insbesondere im letzten Drittel schlichen sich zu viele Fehler im Passspiel beider Mannschaften ein, sodass es kaum spielerische Höhepunkte zu bestaunen gab. In der 77. Minute war es dann aber doch noch einmal so weit, als der eingewechselte Ruben Neves mit einer maßgeschneiderten Hereingabe auf den Kopf von Bruno Fernandes das 2:0 mustergültig vorbereitete. Für den Mittelfeldmann von Manchester United war der anschließende Kopfball aus rund sechs Metern nur noch Formsache.

Auch für den Schlusspunkt der Partie sorgte schließlich der Mann des Abends. Nachdem die bosnische Defensive den Ball in der dritten Minute der Nachspielzeit nicht aus dem eigenen Strafraum hatte klären können, versenkte Bruno Fernandes die Kugel sehenswert per Dropkick im rechten Kreuzeck und sammelte damit seinen dritten Scorerpunkt am Samstagabend.

Das nächste Mal im Einsatz sind die beiden Nationalteams am kommenden Dienstag ab 20.45 Uhr. Die Portugiesen treffen auswärts auf Island, Bosnien-Herzegowina empfängt zur selben Zeit die luxemburgische Auswahl.