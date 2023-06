Später Elfmeter: Dantas schießt Portugal ins Viertelfinale

Als Letzter der Gruppe A gingen die Portugiesen in den abschließenden Spieltag gegen Belgien. Doch mit einem knappen Sieg und Schützenhilfe von Georgien (1:1 gegen die Niederlande) gelang dennoch der Sprung in die K.o.-Phase der U-21-Europameisterschaft.

Vor dem letzten Gruppenspieltag war in der Gruppe A bei der U-21-Europameisterschaft noch fast alles offen. Hinter dem überraschenden Tabellenführer Georgien (vier Punkte), der einen Punkt gegen die Niederlande (Dritter, zwei Punkte) zum sicheren Weiterkommen benötigte, hofften auch die zweitplatzierten Belgier (zwei Punkte) und Portugal (ein Punkt) noch auf das Weiterkommen.

Portugal und Trainer Rui Jorge brauchten also unbedingt einen Sieg und mussten gleichzeitig auf Schützenhilfe der Georgier hoffen. Im Vergleich zum 1:1 gegen die Niederlande ersetzte der rechte Flügelstürmer Francisco Conceicao den zentralen Mittelfeldmann André Almeida.

Doch schon nach knapp über einer Minute sprach die portugiesische Hintermannschaft die erste große Einladung aus. Balikwisha eroberte den Ball für die Belgier, bei denen Coach Jacky Mathijssen im Vergleich zum verschenkten Sieg gegen Georgien (2:2 nach 2:0) Matazo für Keita brachte, und legte Openda das eigentlich sichere Tor auf. Der Stürmer scheiterte allerdings aus zehn Metern zunächst am Pfosten und im Nachschuss an Keeper Celton Biai.

Quasi postwendend war Portugal aber da. Pedro Neto hatte den ersten guten Abschluss (2.), kurz darauf scheiterte Fabio Silva aus kurzer Distanz an Vandervoordt (10.). Auch beim Kopfball von Samu Costa wurde es gefährlich (15.).

Zur Pause sind beide Teams ausgeschieden

Mit fortlaufender Zeit gewannen die Belgier allerdings an Sicherheit und übernahmen die Kontrolle. Portugal hatte große Probleme, das schnelle, zielstrebige Spiel aus der Anfangsphase aufrecht zu erhalten und war mehr und mehr defensiv gefordert. Balikwisha hatte die Großchance zur Führung (24.), scheiterte aber an Celton Biai und so ging es torlos in die Pause.

Durch das 1:1 im Parallelspiel waren zur Halbzeit plötzlich beide Teams ausgeschieden - Portugal mit einem Punkt Rückstand, die Belgier punkt- und torgleich aufgrund der Fairnesstabelle im Vergleich mit der Niederlande.

Unter Druck waren es die Portugiesen, die besser aus der Pause kamen - und sich gleich belohnten. Eine abgefälschte Flanke von Fabio Silva brachte Joao Neves sehenswert per Volley aus elf Metern im Tor unter und schoss seine Nation auf Platz zwei in der Blitztabelle (56.).

Mathijssen reagierte und brachte unter anderem in der Offensive Vertessen für Ramazani. Genau diese Umstellung sollte sich nur wenige Minuten später bezahlt machen. Eine Flanke von Openda nickte Vertessen zum 1:1 ins Tor (65.).

Auch nach dem Ausgleich wirkten die Portugiesen zunächst etwas geordneter, ohne dabei aber die ganz große Gefahr auszustrahlen. Im Spielaufbau gab es dafür immer wieder leichtfertige Ballverluste.

Debast erwischt Araujo unglücklich - Elfmeter

Einen solchen hätte Vertessen beinahe zum 2:1 bestraft, doch sein Abschluss ging über das Tor (78.). Auch André Amaro vertändelte den Ball noch einmal und hatte großes Glück, dass André Almeida vor Openda rettete (85.). Auf der Gegenseite entschärfte Debast in höchster Not gegen den auffälligen Pedro Neto (78.).

Das verrückte Ende in dieser Gruppe A sollte aber nicht ausbleiben. Beim Versuch einen hohen Ball für seinen Torwart abzuschirmen erwischte Debast Henrique Araujo unglücklich im Gesicht. Schiedsrichter Willy Delajod entschied sofort auf Elfmeter, den der ehemalige Münchner Tiago Dantas eiskalt verwandelte (89.).

Dabei sollte es dann auch bleiben. Als quasi zeitgleich auch das Parallelspiel zwischen Georgien und den Niederlanden (1:1) zu Ende ging, stand fest: Die Portugiesen lösen mit dem Sieg an der Seite von Georgien das Viertelfinal-Ticket. Belgien beendet die Gruppe dagegen mit zwei Unentschieden und dieser bitteren Niederlage auf dem letzten Platz.

Als Zweiter der Gruppe A treffen die Portugiesen bereits am Sonntag auf den Sieger der Gruppe C, der mit England schon feststeht.