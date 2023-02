71 Punkte, 13 Dreier: Lillard läuft in Portland heiß

"Dame Time" in Portland: Die Fans der Trail Blazers sind Zeugen eines bemerkenswerten NBA-Spiels gewesen.

Rekordmann in Portland: Damian Lillard. Getty Images

Damian Lillard hat als gerade einmal achter Spieler der NBA-Geschichte die 70-Punkte-Marke geknackt und sowohl seine eigene Bestmarke als auch den Franchise-Bestwert der Portland Trail Blazers verbessert. Der 32 Jahre alte All-Star erzielte beim 131:114 gegen die Houston Rockets satte 71 Punkte und verwandelte dabei 13 Dreipunktewürfe. Insgesamt traf er 22 seiner 38 Versuche aus dem Feld. Laut ESPN ist Lillard der älteste Spieler in der Historie der Liga, der über 70 Punkte in einem Spiel erzielt hat.

Die Saisonbestmarke von Clevelands Donovan Mitchell, dem Anfang Januar ebenfalls 71 Zähler für die Cavaliers gelangen, stellte Lillard ein. Beide belegen Rang acht in dem Ranking mit den meisten Punkten eines Spielers in einer Partie, die der legendäre Wilt Chamberlain seit 1962 mit runden 100 Punkten anführt. Geteilter Rang zwei ist es für Lillard mit seinen 13 Dreiern in der NBA-Geschichte, da hat Stephen Curry, erfolgreichster Dreier-Schütze der Liga, einst einen mehr versenkt.

Den Fans in der Arena in Portland war das egal, sie ließen ihren Liebling mit lautstarken MVP-Rufen hochleben. Der Sieg verbesserte die Bilanz der Trail Blazers auf 29:31. Das Team aus Oregon muss sich weiter strecken, um die Top 10 der Western Conference und damit wenigstens das Play-in-Turnier zu erreichen. Aktuell sind Lillard & Co. nur Elfter.