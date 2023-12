Porsche und der VfB: DFL-Präsidium tagt

Noch immer ist der Deal zwischen dem VfB Stuttgart und der Porsche AG nicht final vollzogen. Es geht um 41,1 Millionen Euro. Nach kicker-Informationen befasst sich das Liga-Präsidium mit der Sache.

Als die VfB-Verantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle und Aufsichtsratschef Claus Vogt Ende Juni mächtig stolz das Württembergische Weltmarkenbündnis verkündeten, ein bis zu 100 Millionen Euro schweres Sponsoring-Paket mit Mercedes Benz, der Porsche AG und MHP, da war das Herzstück dieser Partnerschaft bekanntlich noch nicht final vollzogen: Eine Beteiligung Porsches an der Profifußball-AG des Bundesligisten für 41,1 Millionen Euro. Ende Juli, so sagten damals die Manager auf dem Podium, solle dies vollzogen sein. Nun neigt sich das Jahr dem Ende zu. Die Millionen aber sind noch immer nicht geflossen.

Warum? Es ist, wie immer, komplex. Grundsätzlich soll der Sportwagenhersteller seine Anteile in Höhe von 10,8 Prozent in zwei Tranchen übernehmen. Die erste sollte eigentlich im Herbst fließen, die zweite im Frühsommer 2024. Unterzeichnet ist der Kontrakt bereits, wie Wehrle jüngst im Klub-Podcast "VFBSTR" sagte: "Das Signing (Unterzeichnen, Anm. d. Red.) haben wir hinter uns, sobald das Closing (Abschluss, Anm. d. Red.) formaljuristisch vollzogen ist, werden wir das kommunizieren." Dieser Abschluss habe im engeren Sinne nichts mit der Deutschen Fußball-Liga, die den Deal prüfen muss, zu tun, so der 48-Jährige: "Man muss bei der Notarin anmelden, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, dann wird es ins Handelsregister eingetragen. Wann das ist, haben wir nicht in der Hand."

Ein bisschen spricht der Ligaverband aber dann doch noch mit, so zumindest lassen sich Wehrles weitere Aussagen deuten: "Für die erste Tranche haben wir das Go von der DFL bekommen. Für die zweite werden wir es bekommen müssen von der DFL nächstes Jahr." Theoretisch also könnte der Kauf der ersten Hälfte der Anteile vollzogen werden und die rund 20 Millionen Euro könnten in die Klubkassen fließen, zumal auch das Bundeskartellamt bereits Grünes Licht gegeben hat. Praktisch aber hakt es auch an der Auslegung von Paragraf 8.6. der DFL-Satzung, wonach niemand unmittelbar oder mittelbar mit Kapital oder Stimmrechten an mehr als drei Kapitalgesellschaften der Lizenzligen beteiligt sein darf respektive 10 Prozent oder mehr an lediglich einer Gesellschaft halten darf.

Was passiert, wenn Ingolstadt aufsteigt?

Der Volkswagen-Konzern ist bekanntlich zu 100 Prozent Haupteigner des VfL Wolfsburg. Die ihm zuzurechnende Audi AG ist Anteilseigner beim FC Bayern (8,33 Prozent) und beim FC Ingolstadt (19,9 Prozent), der zwar aktuell in der 3. Liga kickt, allerdings durchaus als ehemalige Bundesligist die Ambition hat, zumindest im Unterhaus vertreten zu sein. Über die Porsche Holding SE wiederum hängen VW und die Porsche AG zusammen. Was also, wenn der FCI im Sommer aufstiege und Porsche bereits Anteile am VfB hielte? Verstößt dies dann gegen Paragraf 8.6. der Liga-Satzung, weil Porsche der vierte Investor wäre? Müsste Audi dann raus in Ingolstadt oder Porsche in Stuttgart?

Im Kern dürfte es um die Frage gehen: Kann man die Porsche AG als "getrennten" Konzern betrachten und das Investment durchwinken? Oder greift für die VW- und Audi-Partnerschaften ein Bestandsschutz, weil diese bereits vor der Einführung der benannten Regel im März 2015 galten? Das wäre einerseits logisch, würde aber den Grundgedanken der Regel, nämlich zu vermeiden, dass ein Unternehmen theoretisch Einfluss auf zu viele Wettbewerber nehmen könnte, konterkarieren. Zu Ende gedacht könnte Porsche dann nämlich bei zwei weiteren Klubs einsteigen. Im Worst Case läge potenzieller Einfluss eines Gesamtkonzerns auf ein Drittel einer Liga vor. Wobei man aus heutiger Sicht sagen muss, dass dieser Fall unwahrscheinlich ist. Denn zum einen ist nichts über weitere Investoren-Pläne der Porsche AG bekannt, zum anderen müssten ja die (noch zu findenden) Schwesterklubs sowie der FCI erst einmal den Weg in die Bundesliga gehen.

Fällt noch vor Weihnachten eine Entscheidung?

Und: Porsche und der VfB haben einen Deal über mehr als 10 Prozent verabredet. Paragraf 8.6. schränkt derartige Beteiligungen auf einen einzigen Klub ein. Dass die Liga laut Wehrle Tranche eins durchgewunken hat, man aber noch auf das Okay für Tranche zwei wartet, spricht dafür, dass es bei den aktuellen Unterredungen auch um die 10-Prozent-Hürde geht. Womöglich tut sich in der Sache noch etwas vor Jahresabschluss. Denn nach kicker-Informationen steht unter anderem dieses Thema auf der Agenda des Liga-Präsidiums, das an diesem Dienstag zusammenkommt.