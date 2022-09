Porsche mit Schlafzimmer

Nicht in, aber zumindest auf einem Porsche lässt es sich jetzt auch übernachten: Porsche Tequipment nimmt ein Dachzelt für zwei Personen in sein Sortiment auf. Bestellbar ist es ab knapp 5000 Euro.

Wer einen Porsche fährt, sollte genügend Kleingeld für standesgemäße Unterkünfte auf Reisen übrig haben. Aber: Camping liegt im Trend, und Outdooraktivitäten sowieso. Und so stockt die Zuffenhausener Sportwagenschmiede die Baureihen Macan, Cayenne, Panamera, Taycan und 911 um eine erste Etage in Gestalt eines ganzjahrestauglichen Dachzelts auf.

Lieferbar ab November

Porsche Tequipment bietet das Zwei-Personen-Nachtquartier zu 4980 Euro an, lieferbar ist es voraussichtlich ab November. Verstaut wird das Zelt in einem Hardcase mit zwei Gasdruckdämpfern, bei dem Porsche nicht den Hinweis versäumt, dass es im Entwicklungszentrum Weissach konzipiert und im Studio F.A. Porsche in Zell am See mitentworfen worden ist. Das insgesamt rund 56 Kilogramm schwere Konstrukt lässt sich dem Basisträger der Dachtransportsysteme aufbürden.

Innenzelt und Wärmedecke

Wand-Deko: Bergsilhouette am Kopfende. Hersteller

Ausgeklappt misst die Liegefläche 210 mal 130 Zentimeter. Zum Lüften können die beiden Seitenfenster des Zelts vollständig geöffnet werden, ein Insektenschutzgitter hält ungebetene Mücken-Gäste fern, auch eine zusätzliche Verdunkelung gibt es. Das isolierende, gesteppte Innenraum-Futter zeigt eine Bergsilhouette als "Wandgemälde", ein separates Verdeck für den Einstieg und wasserabweisende Reißverschlüsse bieten Schutz an Regentagen. Auf- und Abstieg erfolgen über eine im Fußteil des Unterbodens integrierte Teleskopleiter. Später soll sich die Inneneinrichtung durch Zubehör wie ein Innenzelt, eine Wärmedecke und einen Schuh- und Taschen-Organizer komplettieren lassen.

Auf 130 km/h eingebremst

Den Vorwärtsdrang der schnellen Porsches bremst das Dachkonstrukt allerdings ein: Mit montiertem Dachzelt reduziert sich die Höchstgeschwindigkeit auf 130 km/h.