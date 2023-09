Porsche kritisiert VfB-Deal mit Wettanbieter: "Hat uns nicht gefallen"

Mit einem hohen Millionenbetrag wird Porsche beim VfB Stuttgart einsteigen. Doch schon vor dem offiziellen Vollzug der Partnerschaft äußert sich der schwäbische Sportwagenhersteller kritisch über den Klub und den Deal mit einem Wettanbieter.

Der Sportwagenhersteller und designierte Investor Porsche hat die Zusammenarbeit des VfB Stuttgart mit einem Online-Wettanbieter mit offenen Worten kritisiert. "Winamax" ist seit dieser Saison Haupt- und Trikotsponsor. "Was beim VfB rund um das Thema Glücksspiel in den letzten Monaten passiert ist, hat uns natürlich nicht gefallen", sagte Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag). Er stehe gemeinsam mit Porsche-Chef Oliver Blume für ein "ganz klares Wertegerüst". Online-Sportwetten passen in Meschkes Augen demnach nicht dazu.

Dem VfB selbst scheint durchaus bewusst, dass die Partnerschaft nicht ganz unproblematisch ist. Denn auf den Trikots mit Kindergrößen ist statt des Schriftzugs des Sponsors nur "Stuttgart" zu lesen.

"VfB muss seine Außendarstellung verbessern"

An Vorstand Alexander Wehrle und seine Stuttgarter Kollegen adressierte Meschke zudem noch: "Der VfB ist gefordert und muss schnell daran arbeiten, seine Außendarstellung zu verbessern." Mitspracherecht bei der Sponsorenentscheidung hatte Porsche noch nicht, da der Einstieg der Porsche AG noch nicht formal vollzogen ist, was dieser Tage aber geschehen soll.

"Winamax" stieg diesen Sommer als neuer Hauptsponsor ein und löste die Mercedes Bank ab. Das französische Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Anbietern von Online-Poker und Online-Sportwetten. Der bis 2026 laufende Vertrag, der dem VfB laut kicker-Informationen über acht Millionen Euro pro Jahr einbringt, wurde auch von vielen Anhängern teils scharf kritisiert. Viele hätten sich lieber einen Trikotsponsor mit einem regionaleren Zusammenhang gewünscht.

Die Porsche AG ihrerseits wird in zwei Tranchen jeweils 20,75 Millionen Euro an den Verein zahlen, dann rund zehn Prozent Anteile halten und sich auf Augenhöhe mit Anteilseigner Mercedes Benz befinden. "Wir wollen eine starke Gemeinschaft von Fans und Mannschaft, Region und Partnern schaffen", wird Meschke zitiert. Das Ziel sei es, "Aufbruchstimmung" zu erzeugen.