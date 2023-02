Porath bleibt langfristig bei den Störchen

Holstein Kiels Offensivspieler Finn Porath hat seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Die KSV bindet Mittelfeldspieler Finn Porath für weitere drei Spielzeiten, stattete ihn mit einem Kontrakt bis 2026 aus. In der aktuellen Saison stand der 25-Jährige in allen 18 Punktspielen auf dem Platz, wurde elfmal ein- und siebenmal ausgewechselt.

"Ich bin jetzt seit fast vier Jahren Teil dieses Teams und habe schon so viele tolle Momente erlebt", wird Porath auf der Vereinswebsite der Störche zitiert. "Daher freut es mich sehr, dass der gemeinsame Weg weitergeht. Ich fühle mich hier rundum wohl und werde weiter alles geben, um auch in Zukunft mit der Mannschaft erfolgreich zu sein."

Über 160 Profispiele

Seit 2019 trägt der gebürtige Lübecker Porath das Trikot der Kieler. Beim Hamburger SV ausgebildet, blickt Porath auf den Erfahrungsschatz von einem Bundesliga- und 97 Zweitligaspiele (fünf Tore) zurück. In der 3. Liga absolvierte er 60 Partien (sechs Tore), im DFB-Pokal kam er achtmal zum Einsatz (zwei Tore).

"Finn Porath hat sich in den vergangenen Jahren in unserem Team sehr gut entwickelt", sagt Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV. "Auf seine fußballerischen Fähigkeiten und seine professionelle Einstellung wollen wir auch in Zukunft setzen. Wir freuen uns daher sehr, ihn auch weiter langfristig an uns binden zu können."

Störche zu Gast auf dem Lauterer Betzenberg

Der Tabellenachte Holstein Kiel feierte zum Rückrundenauftakt jüngst einen 2:1-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth und ist am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Mit einem Erfolg auf dem Betzenberg könnten die Störche bis auf einen Zähler an den derzeitigen Tabellenvierten heranrücken.