Popstar lädt Wimbledon-Teilnehmerin Svitolina zu Konzert ein

Tennisspielerin Elina Svitolina muss eventuell doch nicht auf den Besuch eines Konzerts von Harry Styles verzichten. Der Sänger hat sie eingeladen, weil die Ukrainerin in Wimbledon weiter gekommen ist, als sie dachte.

Die Ukrainerin hatte nach ihrem überraschenden Einzug ins Wimbledon-Achtelfinale ihre zwei Tickets für den Auftritt des britischen Sängers in Wien am vergangenen Samstag bei Instagram angeboten, weil sie noch in London Tennis spielen musste. Nach ihrem Sieg gegen Viktoria Azarenka aus Belarus am Sonntag hatte sich Svitolina im Interview auf dem Platz direkt an Styles gewandt.

Und Styles antwortete tatsächlich. "Glückwunsch! Wir haben noch vier Shows, du bist bei jeder herzlich willkommen. Viel Erfolg im restlichen Turnierverlauf", schrieb Styles unter dem Post von Svitolina bei Instagram.

Styles spielt noch in Barcelona, Madrid, Lissabon und Reggio Emilia. Die ersten beiden Auftritte liegen aber noch in der Wimbledon-Zeit - und kämen für Svitolina nicht infrage, sollte sie weiter so erfolgreich spielen.

Im Viertelfinale trifft die 28-Jährige an diesem Dienstag auf die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen.