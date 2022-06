Popp: "Wir haben eine Qualität, mit der man Europameister werden kann"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das Zeug, um Europameister zu werden - davon ist Alexandra Popp überzeugt. Nach ihrer Covid-Infektion ist die 31-Jährige zurück, bei der EM soll sie das Team anführen.

Alexandra Popp strahlt. "Mir geht es gut. Ich bin froh, dass mein Körper voll mitmacht und ich wieder spielen kann", erzählt die Kapitänin der Nationalmannschaft. Am Freitag beim 7:0-Kantersieg gegen die überforderten Schweizerinnen in Erfurt wurde sie in der 79. Minute für Lea Schüller eingewechselt.

Mehr Spielanteile waren in der Kürze der Zeit noch nicht möglich, denn erst am 15. Juni war Popp im Trainingslager der Nationalmannschaft in Herzogenaurach positiv auf Covid 19 getestet worden. Sie erzählt: "So richtig konnte ich es gar nicht glauben, weil ich fest davon überzeugt war, dass ich negativ bin. Ich habe es in den letzten zwei Jahren immer geschafft, negativ zu bleiben, obwohl ich öfter Kontakt zu infizierten Personen hatte. Als ich den zweiten Strich gesehen habe, konnte ich es immer noch nicht glauben."

Wir gehen mit einem guten Selbstbewusstsein in das Turnier. Alexandra Popp

Popp wurde nach dem Test umgehend von der Mannschaft isoliert. "Meine Hoffnung war, dass ich schnell zurückkommen kann und einen milden Verlauf habe." Was auch so eintrat: Außer einer Erkältung hatte die Wolfsburgerin keinerlei Symptome. Eine Erleichterung, denn diese EM soll für Popp zur Premiere werden. 2013 in Schweden und 2017 in den Niederlanden musste sie jeweils wegen Verletzungen passen.

Einsatz zum Turnierauftakt noch offen

Nach ihrer Rückkehr in den Mannschaftskreis am vergangenen Dienstag wurde die 31-Jährige im individuellen Training wieder aufgebaut. Für die EM ist die erfahrenste deutsche Nationalspielerin (113 Einsätze im DFB-Trikot) für die Sturmspitze eingeplant. Sollte der Fitnesszustand bis zum ersten Gruppenspiel am 8. Juli in London gegen Dänemark einen Startelf-Einsatz noch nicht zulassen, dürfte Bundesliga-Torschützenkönigin Lea Schüller erste Anwärterin auf die Position in der Spitze sein.

"Wir gehen mit einem guten Selbstbewusstsein in das Turnier, wissen, wie wir agieren wollen und können", sagt Popp. "Wir haben gut und fokussiert gearbeitet." So leicht wie gegen die Schweiz wird’s bei der Euro nicht. Das ist allen klar. Aber: "Wir haben eine Qualität in dieser Mannschaft, mit der man Europameister werden kann. Das macht Hoffnung und Freude, auf das, was kommen mag,"