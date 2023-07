Popp: "Weltspitze? Das ist mehr als nur guten Fußball spielen"

Alexandra Popp ist zufrieden mit der Entwicklung des Frauenfußballs, sieht aber in Deutschland dennoch Handlungsbedarf, um international nicht den Anschluss zu verlieren.

Bei der Heim-WM 2011 kam Alexandra Popp das erste Mal auf der größten internationalen Bühne des Frauenfußballs zum Einsatz, wenn auch "nur" als Einwechselspielerin. Vier Jahre später, beim Turnier in Kanada, gehörte sie schon zum Stammpersonal im Team von der ehemaligen Nationaltrainerin Silvia Neid und kam in sechs von sieben Partien zum Einsatz. Weitere vier Jahre später führte sie das DFB-Team 2019 bei einer Weltmeisterschaft erstmals als Kapitänin auf den Rasen. Ein stetiger, aber auch beeindruckender Aufstieg.

Spätestens seit der Europameisterschaft im vergangenen Sommer in England, wo Popp die DFB-Auswahl mit sechs Toren bis ins Finale gegen Gastgeber England schoss, ist sie in Deutschland das Gesicht des Frauenfußballs. In einem Interview mit der Sports Illustrated verriet die 32-Jährige vor ihrer vielleicht letzten WM, wie sich der Frauenfußball allgemein, aber auch sie als Person, über die Zeit entwickelt hat.

"Wir werden ernst genommen - das soll auch so bleiben"

"Natürlich liegt das Thema Frauenfußball auf unseren Schultern", sagt Popp mit Hinblick auf die anstehende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Durch ihre starken Leistungen auf, und ihre Nahbarkeit neben dem Platz bei der EM 2022 hatten die DFB-Frauen in der Heimat einen regelrechten Boom im Frauenfußball ausgelöst. "Es hat mittlerweile den Anschein, dass wir ernst und wahrgenommen werden; dass das, was wir tun, anerkannt wird. Ich hoffe, dass man da dranbleibt."

Das Finale gegen die Lionesses im ausverkauften Wembley-Stadion hatte mit 17,952 Millionen Zuschauern die beste TV-Quote des Jahres 2022 in Deutschland, der Zuschauerschnitt in der Bundesliga verdreifachte sich in der abgelaufenen Saison und immer mehr Mädchen fingen an Fußball zu spielen.

Alexandra Popp ruht sich nach dem Fahrradfahren zum Training kurz an einer Mauer aus. IMAGO/Harry Koerber

Eine Entwicklung, die durch eine erfolgreiche WM weiter vorangetrieben werden soll, denn nur so kann der deutsche Klubfußball und das Frauen-Nationalteam auf Sicht konkurrenzfähig bleiben. "In anderen Ländern geht man die Schritte in Sachen Professionalisierung und Vermarktung noch konsequenter, sodass wir aufpassen müssen, dass wir nicht überholt werden."

Deutschland galt im Bereich des Frauenfußballs lange Zeit als Vorreiter. Vereine der Bundesliga dominierten in internationalen Wettbewerben und das zeigte sich auch bei großen Turnieren: Zwischen 1995 und 2013 wurde das DFB-Team sechsmal in Serie Europameister und krönte sich 2003 und 2007 sogar zum Weltmeister.

In den vergangenen Jahren aber haben Länder wie Frankreich, Spanien und vor allem England mehr in den Frauenfußball investiert, aufgeholt und bisweilen überholt. "Deutschland möchte mit seinem Fußball dabei sein an der Weltspitze, und dazu gehört eben mehr, als einfach nur guten Fußball zu spielen", erklärt die 32-Jährige, die dies zuletzt im Finale der Champions League hautnah erlebte.

Popp sieht sich als Fußballerin der alten Generation

Aber nicht nur im internationalen Vergleich, sondern auch auf nationaler Ebene gibt es laut Popp große Unterschiede: "Je nachdem, in welchem Verein man sich befindet, hat man viele Vorteile und muss gefühlt gar nichts mehr selbst machen. Es ist interessant, mit welchem Selbstverständnis ich als junge Spielerin das Tor oder die Bälle getragen habe. Jeden Tag. Jeden Tag. Das haben die jungen Spielerinnen heutzutage gar nicht mehr.“

Ich musste lernen, mit meinen Spielerinnen vernünftig umzugehen, eher in einer ruhigen Minute zu sprechen als nur in der Situation und aus der Emotion heraus. Alexandra Popp, Kapitänin der DFB-Frauen

Eine Jule Brand oder Lena Oberdorf gehörten einer neuen, ganz anderen Fußballerinnen-Generation an. "Allein, wie man heutzutage mit den Spielerinnen umgehen muss: Als ich in deren Alter war, wurde ich von gefühlt fünf Seiten angemault, wenn ich mal einen Fehlpass gespielt oder jemanden nicht angespielt habe." Diese 'Spielerinnen-Typen', von denen es damals einige gegeben habe, fände man heutzutage nur noch vereinzelt. Sie selbst sei eine von ihnen - geprägt durch ihre Anfänge, aber auch von Natur aus. "Ich bin ein sehr emotionaler, manchmal etwas rauerer Typ", sagt die Spielführerin über sich selbst.

Das habe sich auch in ihrer Interpretation der Kapitänsrolle gezeigt. "Damals habe ich mir erst mal nicht so viele Gedanken gemacht und meinte, ich mache das erst mal so auf meine Art. Hinterher habe ich gemerkt: Ich komme so bei vielen gar nicht an, das funktioniert nicht."

Mit der Zeit sei sie erfahrener geworden, habe gelernt sich in ihrer Art etwas zügeln und sich so einen neuen Führungsstil angewöhnt. "Ich musste lernen, mit meinen Spielerinnen vernünftig umzugehen, eher in einer ruhigen Minute zu sprechen als nur in der Situation und aus der Emotion heraus", erklärt Popp. Das sei nicht immer leicht gewesen, aber "in der Entwicklung meiner Persönlichkeit war das prägend."