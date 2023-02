Popp und Oberdorf nicht mehr dabei: Wird Putellas erneut Weltfußballerin?

Die FIFA hat die drei Kandidatinnen für die Weltfußballerin des Jahres 2022 bekannt gegeben. Bei den Torhüterinnen schaffte es eine Deutsche unter die letzten Drei.

Die Engländerin Beth Mead (Arsenal WFC), Alex Morgan aus den USA (San Diego Wave FC) oder die Spanierin Alexia Putellas (FC Barcelona): Eine der drei Top-Stars des internationalen Frauenfußballs wird FIFA-Weltfußballerin des Jahres 2022. Wie die FIFA heute bekannt gab, wurden die drei aus den ursprünglich 14 Kandidatinnen, zu denen auch die deutschen Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf gehört hatten, für die Verleihung ausgewählt. Putellas erhielt die Auszeichnung bereits 2021.

Bei den Torhüterinnen hat es dagegen eine Deutsche unter die ersten Drei geschafft. Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea kann sich ebenso wie die Engländerin Mary Earps (Manchester United) und die Chilenin Christiane Endler (Olympique Lyon) Hoffnungen auf den Titel "FIFA-Welttorhüterin" machen.

Martínez, Bounou oder Courtois: Wer wird Welttorhüter?

Der argentinische Weltmeistertorhüter Emiliano Martínez (Aston Villa), Marokkos Yassine Bounou (FC Sevilla) sowie Real Madrids Champions-League-Sieger Thibaut Courtois (Belgien) sind die verbliebenen drei Kandidaten für den Welttorhüter-Titel 2022.

Die Titelträger des "The Best FIFA Football Awards 2022" werden bei einer Gala in Paris am 27. Februar ausgezeichnet. Über die Gewinner stimmten bis zum 3. Februar diesen Jahres Spielführer, Trainer der Nationalteams, Journalisten sowie Fans ab.