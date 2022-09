Popp über den Meisterschaftskampf: "Bayern hat einen brutalen Kader"

Kurz vor dem Bundesliga-Start spricht Alexandra Popp über den anstehenden Meisterschaftskampf. Die Nationalstürmerin hat außerdem einen Geheimtipp für das Verfolgerfeld parat.

In der aktuellen Ausgabe "Was geht, Bundesliga?" schätzt Popp die Chancen des VfL Wolfsburg ein, den Titel 2023 zu verteidigen. "Wir haben die Möglichkeit dazu, weil wir als Mannschaft ein Stück weit besser zusammengerückt sind. In der vergangenen Saison hatten wir einen kleinen Umbruch, ein neues Trainerteam, einige neue Spielerinnen, die sich finden mussten", sagt die Stürmerin. Das Team sei nun aber "zum größten Teil zusammengeblieben". Das hat Auswirkungen: "Wir gehen auf eine neue Entwicklungsstufe. Wenn ich mir unsere Trainingseinheiten angucke, macht es Spaß."

So eine qualitative Breite im Kader hatte ich bisher hier noch nicht. Alexandra Popp

Mit Jule Brand, Merle Frohms und Marina Hegering haben sich die Titelverteidigerinnen namhaft verstärkt. "Die Qualität ist bei uns enorm. Wir haben Spielerinnen dazu bekommen, die Breite und Qualität hochgesetzt haben. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in Wolfsburg. So eine qualitative Breite im Kader hatte ich bisher hier noch nicht", sagt Popp.

Kann Freiburg die Spitzenteams ärgern?

Als größten Widersacher im Titelkampf schätzt sie - na klar - die Münchnerinnen ein. "Bayern hat natürlich auch einen brutalen Kader", betont die 31-Jährige, die gespannt auf das Eröffnungsspiel zwischen dem FCB und Eintracht Frankfurt am Freitagabend schaut.

Apropos Frankfurt: Die SGE sieht Popp weit vorne im Verfolgerfeld der beiden Spitzenteams ("Um ehrlich zu sein, erhoffe ich mir das"). Von Hoffenheim und Potsdam, von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg als Herausforderer von Bayern und Wolfsburg genannt, hält auch Popp viel, schränkt bei den Brandenburgerinnen allerdings ein: "Potsdam ist ganz schwierig, weil unglaublich viele Spielerinnen den Verein verlassen haben, die wichtig für die Stabilität der Mannschaft waren."

Sie bringt aber noch einen ganz anderen Klub für die oberen Plätze ins Gespräch: "Ich bin sehr auf den SC Freiburg gespannt, mit einer neuen und guten Trainerin", sagt Popp. "Den Kader finde ich völlig in Ordnung, um da oben mitzuspielen und uns und die Bayern zu ärgern."

"Was geht, Bundesliga?" ist vor den Bundesliga-Spieltagen immer am Donnerstagabend abrufbar. In der aktuellen Folge geht es um Nationalstürmerin Alexandra Popp. Sie erklärt, wieso die direkten Duelle mit dem FC Bayern nicht immer ausschlaggebend für die Meisterschaft waren, geht nochmal auf die Europameisterschaft ein und erklärt, wieso sich der Frauen-Fußball unbedingt weiter professionalisieren muss, Jetzt reinschauen!