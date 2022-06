Popp sieht das Team auf gutem Weg: "Es ist sehr intensiv

Für Alexandra Popp hat die Vorbereitung auf die Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli) bereits begonnen. Die Spielführerin der deutschen Nationalmannschaft arbeitet nach ihrer langen Verletzungspause noch am Feinschliff.

Dass Alexandra Popp am Mittwochnachmittag etwas zu spät zur Pressekonferenz erschien, hatte nachvollziehbare Gründe: DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte die Mannschaft zum Mittagessen besucht. "Das war sehr wichtig, dass er noch mal präsent war, um uns seine Wertschätzung mitzuteilen", sagte Popp danach, die mit dem Präsidenten an einem Tisch gesessen hatte. Dabei habe man auch darüber gesprochen, "dass man noch einiges bewirken kann, um das Stadion in Erfurt im Optimalfall ansatzweise vollzukriegen". Dort bestreitet die DFB-Elf am 24. Juni ihr einziges Test-Länderspiel vor der EM gegen die Schweiz. "Es war ein guter Austausch. Er hat uns weitere Unterstützung versprochen", sagte die 31-Jährige abschließend zum Besuch Neuendorfs, der auch zum ersten Gruppenspiel der Deutschen gegen Dänemark (8. Juli) nach England reisen wird.

Nach ihrer einjährigen Verletzungspause weilt Popp aktuell im ersten Trainingslager der DFB-Elf in Frankfurt, um viel individuell zu arbeiten und ihrer Spielfitness noch mal ein gutes Stück näher zu kommen. Denn die Double-Siegerin des VfL Wolfsburg steht erst seit Mitte März überhaupt wieder auf dem Rasen.

Die Stimmung im Team beschreibt Popp derweil als sehr gut: "Es gibt große Konkurrenzkämpfe, geht heiß her und ist sehr intensiv. Aber man merkt allen auch die Vorfreude an, dass sie eine EM spielen dürfen." Auch für Popp selbst ist es die erste Europameisterschaft, nachdem sie 2013 und 2017 verletzungsbedingt gefehlt hatte. Inzwischen ist die Spielführerin auch zu einer Führungspersönlichkeit herangereift und muss sich an ihre Rolle gewöhnen, die jüngeren Spielerinnen zu unterstützen und ihnen "das eine oder andere mit auf den Weg zu geben".

Popp sieht das Team auf einem guten Weg

Vor allem mit Blick auf die vollen Stadien in England hofft Popp, "dass wir das als Mannschaft positiv aufnehmen und ummünzen". Die Offensivspielerin selbst kennt die Stimmung in einem vollen Stadion bereits aus Barcelona, wo der VfL im Champions-League-Halbfinale im April vor über 90.000 Zuschauern gespielt hat. "Aus Erfahrung weiß ich, dass die Kommunikation in einer solchen Atmosphäre schwierig ist. Aber auch das kann man über Körpersprache trainieren", weiß Popp.

Insgesamt sieht die 113-fache Nationalspielerin ihr Team auf einem guten Niveau, auch wenn Deutschland nicht zum direkten Favoritenkreis zählt. "Es können viele Europameister werden. Es gibt keinen klaren Favoriten", sagt Popp.