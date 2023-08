Popp: "Noch bin ich nicht voller Tatendrang"

Nach dem Aus in der Gruppenphase der WM ist Alexandra Popp abgetaucht. Dass das Scheitern Spuren hinterlassen hat, daraus macht die Wolfsburgerin keinen Hehl.

"Es geht mir wieder besser", sagt Alexandra Popp. Die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft war abgetaucht: "Ich wollte Ruhe, wollte niemanden sehen. Das Handy war aus." Zehn Tage abseits der Zivilisation, nichts hören, kein Internet. Noch nicht mal die Weltmeisterschaft hat sie verfolgt. Das Turnier, aus dem sich die DFB-Elf schon nach drei Spielen als Gruppendritter blamabel verabschiedet hatte.

Ins Achtelfinale zogen Marokko und Kolumbien ein. Eigentlich unvorstellbar. Auch für Popp. "Ich brauchte meine Zeit nach dem Turnier, um alles zu verarbeiten und Revue passieren zu lassen", erzählt sie dem kicker, dem sie ihr erstes Interview nach der WM gibt. Der Grund dafür ist mehr als erfreulich: Die Wolfsburgerin wurde zur Fußballerin des Jahres 2023 gewählt. Schon 2014 und 2016 wurde ihr diese Ehre zuteil. Nun sagt sie: "Die Wahl macht mich stolz". Ein erster Lichtblick nach der großen Enttäuschung.

In der Vorsaison zum ersten Mal Torschützenkönigin

Am Montag steigt die Kapitänin beim VfL Wolfsburg wieder ins Training ein - mit überschaubarer Vorfreude: "Noch bin ich nicht voller Tatendrang", gesteht Popp, die in der vergangenen Saison 16 Bundesliga-Tore geschossen hat und zum ersten Mal in ihrer langen Karriere Torschützenkönigin wurde. Mit dem VfL beschloss sie die Saison als Vizemeister hinter Bayern München, den DFB-Pokal gewannen die Wolfsburgerinnen im Finale gegen den SC Freiburg. Im Endspiel der Champions League folgte eine 2:3-Niederlage in Eindhoven gegen den übermächtigen FC Barcelona.

Auch in der neuen Saison will Popp mit dem VfL erfolgreich sein und Titel gewinnen. Spekulationen über einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft gab und gibt es immer wieder. Im September muss die DFB-Auswahl wieder spielen. In der neu geschaffenen Nations League warten die Gegner Dänemark und Island. Auch Popp wird dann wohl dabei sein. "Stand jetzt werde ich hinfahren", sagt die 32-Jährige - eine Entscheidung, ob sie ihre DFB-Karriere fortführt hat sie allerdings noch nicht getroffen.

Was ihr die Auszeichnung zur Fußballerin des Jahres bedeutet, wie ihre Analyse des Vorrunden-Ausscheidens mit etwas Abstand ausfällt und welches Spiel sie anstelle des WM-Finals angeschaut hat, all das erklärt Alexandra Popp in der Montag-Ausgabe des kicker. Diese ist auch als e-Magazine erhältlich.