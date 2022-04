Popp nach der Gala: "Was heißt Zweifel?"

Bringt der 19. Spieltag bereits eine Vorentscheidung im Titelrennen? Die Frage kann wohl mit Ja beantwortet werden, auch wenn sich Alexandra Popp nach dem Kantersieg im Gipfeltreffen gegen den FC Bayern noch zurückhielt.

"Wenn Wolfsburg dieses Spiel gewinnt, haben sie vier Punkte Vorsprung drei Spieltage vor Saisonende. Und ich gehe nicht davon aus, dass sie noch Federn lassen werden." Das sagte FCB-Coach Jens Scheuer vor dem Spiel der Münchnerinnen in Wolfsburg. Nach dem deutlichen 6:0 der Wölfinnen ist auch nur schwer daran zu glauben.

Die legten gegen einen allerdings auch ersatzgeschwächten FC Bayern schon im ersten Durchgang den Grundstein, Svenja Huth (8.) und Tabea Waßmuth (39.) trafen zudem sehenswert in den Winkel. Die Bayern mühten sich, hatten dem VfL aber insgesamt wenig entgegenzusetzen. Und sind ihren Titel bald los?

Was heißt Zweifel? Ich glaube, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sieht es sehr, sehr, sehr gut aus für uns. Alexandra Popp

Popp wollte nach dem achten Bundesliga-Sieg hintereinander, dem 16. ungeschlagenen Pflichtspiel in Folge mit dem Einzug ins Champions-League- und DFB-Pokal-Halbfinale "das Wort noch nicht in den Mund nehmen...", ernsthafte Zweifel konnte die 30-Jährige am "MagentaSport"-Mikrofon aber nicht vorbringen. "Was heißt Zweifel? Ich glaube, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sieht es sehr, sehr, sehr gut aus für uns."

Auch VfL-Trainer Tommy Stroot wollte nur "erstmal bei dem Spiel bleiben" und lobte "diese Entwicklung", die sein Team hingelegt habe. "Wir sind im richtigen Moment voll in den Flow gekommen." Und der FCB im vorentscheidenden Spiel gehörig unter die Räder.

Wolfsburg vor der Nummer sieben

Der zehnte Titel in Folge, den die beiden Klubs unter sich ausmachen, wird wohl zum siebten Mal nach Wolfsburg wandern, das beim Tabellenzehnten in Essen und bei Schlusslicht Jena kaum stolpern dürfte und spätestens am 15. Mai gegen Leverkusen dann das Wort, das am Sonntag noch keiner aussprechen wollte, in den Mund nehmen kann.