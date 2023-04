Popp fällt im Pokal-Halbfinale aus

Der VfL Wolfsburg muss im Halbfinale des DFB-Pokal auf Alexandra Popp verzichten. Die Kapitänin hat sich im Länderspiel gegen Brasilien verletzt.

Kapitänin Alexandra Popp fehlt dem VfL Wolfsburg am Samstag in München. IMAGO/Ulrich Wagner

Die Hiobsbotschaft schickte der VfL Wolfsburg am späten Donnerstagnachmittag raus: Alexandra Popp fällt für das DFB-Pokal-Halbfinale am Samstag (14 Uhr) bei Bayern München aus. Die Nationalspielerin hatte sich im WM-Test gegen Brasilien in Nürnberg (1:2) eine Verletzung an der rechten Wade zugezogen. "Poppi hat einen kleinen Schlag auf die Achillessehne bekommen. Wir müssen die nächsten Tage schauen, wie es weitergeht", erzählt VfL-Trainer Tommy Stroot. Möglicherweise wird Popp auch am nächsten Mittwoch beim Bundesliga-Spiel in Duisburg ausfallen. Am Sonntag danach folgt das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal.

Der VfL muss am Samstag in München aller Voraussicht nach auch auf Innenverteidigerin Marina Hegering verzichten, die über Knieprobleme klagt und am vergangenen Sonntag vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist war. Seitdem konnte die 32-Jährige noch nicht wieder trainieren. Auch Mittelfeldakteurin Lena Lattwein wird dem VfL fehlen - allerdings langfristiger. Die Nationalspielerin hatte sich im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Immerhin: Torhüterin Merle Frohms, die wegen Rückenproblemen ebenfalls vorzeitig den Weg vom Nationalteam nach Hause angetreten hatte, ist wieder einsatzfähig.

Stroot will Revanche für die Niederlage in der Liga

Der VfL hat in München eine Serie zu verteidigen, gewann zuletzt achtmal in Folge den DFB-Pokal. Es habe ja schon Mannschaften gegeben, die es versucht haben, unsere Serie zu stoppen, erzählt Stroot. "Wir brennen auf das Spiel. Es ist am Bayern-Campus immer eine Herausforderung, die wir aber annehmen wollen."

Seine Motivation zieht der VfL zum einen aus seiner Serie (Stroot: "Wir wissen, wie es sich anfühlt, den Pokal in die Höhe zu halten“) und zum anderen aus der 0:1-Niederlage im Bundesligaspiel am 25. März in München. „Wir wollen nicht wieder bedröppelt auf dem Platz stehen", sagt Stroot. "Das ist etwas, was uns Beine macht." Außerdem sieht der Wolfsburger Trainer noch einen Vorteil auf seiner Seite: "Wir sind in drei Wettbewerben dabei, bei Bayern sind es noch zwei." Und: "Ich hoffe, am Samstagabend wird es nur noch einer sein."