Popp: "Es ist wichtig, dass wir nicht in der Luft hängen"

Alexandra Popp war auch am Sonntag im Spitzenduell mit der TSG Hoffenheim die entscheidende Spielerin. Vor den Nations-League-Partien und dem Topspiel gegen die Bayern hat sich die Torjägerin geäußert.

Der VfL Wolfsburg lag zur Halbzeit schon 0:2 zurück, konnte durch Dominique Janssen verkürzen und durch Kapitänin Popp in der 89. Minute noch einen Punkt retten. Nach dem 2:2 gegen Hoffenheim sprach die Nationalspielerin über …

… ihr spätes Tor: Ich war einfach froh, dass das Runde im Eckigen war und wir noch den Ausgleich erzielt haben, weil wir schon viel in das Spiel investiert haben. Es war extrem wichtig, dass wir nicht verloren haben.

"Nie wirklich gut gespielt"

… die Zeit nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation: Es war keine einfache Woche, weil wir immer Champions League gespielt haben. Jetzt sind wir rausgeflogen. Damit muss man erstmal umgehen können in so kurzer Zeit, vor allem, weil wir mit Hoffenheim gleich das nächste Top-Spiel vor der Nase hatten. Das hat die Mannschaft gut gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir so ein Gesicht gezeigt haben. Die letzten Wochen waren generell schwer. Wir haben zwar bis auf die Partien gegen Paris alle Spiele gewonnen, aber nie wirklich gut gespielt. Das muss man ja klar sagen. Da hatten wir ja uns ja schon immer gefragt, ob der Wurm drin ist. Und gegen Paris haben wir genau das erlebt, was wir nicht erleben wollten. Aber gegen Hoffenheim waren wir gut. Und als wir dann 0:2 zurückgelegen haben, denkt man sich schon, dass man wieder im falschen Film ist. Großes Kompliment an die Mannschaft, dass wir das noch geschafft haben.

Topspiel gegen die Bayern naht

… die einfachen Fehler in der Defensive: Wenn wir eine Erklärung hätten, dann hätten wir die Fehler schon abgestellt. Es ist schwer, zu sagen, woran es liegt. In gewissen Situationen dauert es ein, zwei Sekunden zu lange, bis wir den Schalter umgelegt haben. So wirkt es zumindest für mich. Aber ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ich hoffe, dass wir in der Länderspielpause Gras darüber wachsen lassen können vor dem Spiel gegen die Bayern am 5. November.

… die Nationalmannschaft und Interimscoach Horst Hrubesch: Erstmal sind wir Spielerinnen froh, dass zügig für Klarheit gesorgt wurden und wir wissen, dass wir mit Horst in den neuen Lehrgang gehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht in der Luft hängen. Wir wissen, wie Horst arbeitet. Und gerade in unserer unsicheren Position ist er der Richtige. Klar ist aber auch, dass wir auf dem Platz gefragt sind. Unser Ziel ist klar, dass wir die Qualifikation für Olympia schaffen wollen. Da können wir keine Punkte liegen lassen.