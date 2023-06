Popp: "Das sind wir nicht gewohnt"

Im Champions-League-Finale musste sich der VfL Wolfsburg verdient gegen den FC Barcelona geschlagen geben. Alexandra Popp kann den Einbruch nach der Pause noch nicht erklären.

Aus Eindhoven berichtet Annika Fröhlich

Die Frage, wie sich Alexandra Popp nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Barcelona (2:3) fühlt, muss man gar nicht stellen. "Natürlich sehr leer, ein bisschen wortkarg", sagte die 32-Jährige nach dem Spiel, doch ging dann doch ins Detail.

Was ist in der Halbzeit in der Kabine passiert? Bis zu diesem Zeitpunkt führte Wolfsburg komfortabel mit 2:0, die besten Chancen nutzten Ewa Pajor und Popp eiskalt. "Wir hatten natürlich schon das Gefühl, dass wir Barcelona ein Stück weit im Griff hatten", erklärte Popp. "Wir haben auch gesagt, dass wir weiterhin so spielen müssen: Wir haben uns in alle Zweikämpfe geschmissen, wir waren sehr präsent, nach vorne hin hat nicht alles hundertprozentig funktioniert." Doch zumindest für die 2:0-Führung sollte es reichen, für Barcelona lief es dagegen nicht nach Plan.

Wir sind es nicht gewohnt, viel hinterherzulaufen. Alexandra Popp

Doch bei den Katalaninnen geschah offensichtlich etwas in der Kabine: Patri schlug per Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten zu - Wolfsburg wirkte geschockt. "Damit hat keiner von uns gerechnet", gab Popp zu. "Das tut dann brutal weh." Was bei den Wölfinnen passierte, konnte die Offensivspielerin gar nicht so richtig beschreiben: "Das müsste ich mir nochmal genauer anschauen, aber eigentlich will ich es mir gar nicht anschauen." Barça habe in dieser Phase extrem hohen Druck gemacht. "Da haben wir es dann einfach verpasst, den Ball gleich zu klären."

Die Wolfsburger Beine waren vielleicht schon zu müde, Popp bezeichnete die erste Hälfte als "brutal intensiv". "Wir sind es nicht gewohnt, viel hinterherzulaufen. Immer mal wieder von rechts nach links zu schieben." Während dies vor der Pause noch gut funktionierte, wurden nach dem Wiederanpfiff recht rasch die Schwächen des VfL enttarnt.

Hoffnung auf die kommende Saison

"In der Liga und ein Stück weit jetzt, sind wir selbst schuld daran, die Spiele verloren zu haben", gab sich Popp selbstkritisch. "Einfach, weil wir in den entscheidenden Phasen die Fehler machen oder nicht richtig da sind." So war es zum Beispiel beim 2:3 Lynn Wilms, die beim Klärungsversuch die eigene Mitspielerin anschoss. Doch Popp konnte darin eine Chance ausmachen: "Daran kann man sehr gut arbeiten." Nach einem großen Umbruch vor zwei Jahren seien viele Spielerinnen noch ohne große Erfahrung auf internationalem Vereinsniveau. "Wenn wir jetzt schon mit gutem Fußball im Finale stehen, macht das Hoffnung auf mehr in der kommenden Saison."