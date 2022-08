Popp: "Das ist schon extrem, was gerade passiert"

So richtig angekommen ist sie noch nicht wieder in der Heimat. "Ich bin noch halb im Urlaub. Ein paar Tage muss man mir noch geben", erklärt Alexandra Popp am Donnerstag beim Media-Day des VfL Wolfsburg.

Am Samstag fährt die deutsche Torschützenkönigin der EM in England schon ins Trainingslager nach Marienfeld bei Gütersloh. Die Vorbereitung auf die neue Saison startet, dabei ist die Europameisterschaft erst vor gut eineinhalb Wochen zu Ende gegangen. Aus deutscher Sicht mit einer bitteren Endspiel-Niederlage nach Verlängerung gegen Gastgeber England (Popp: "Es hätte noch besser laufen können, aber wir können absolut stolz sein“), aber eben auch mit einem Quantensprung für den Frauenfußball in der öffentlichen Wahrnehmung. "Als wir in England waren, haben wir gar nicht so richtig wahrgenommen, was wir hier in Deutschland geschaffen haben. Ich kriege jetzt wahnsinniges Feedback. So eine Wertschätzung und Anerkennung ist schön", freut sich die Nationalspielerin, die mit ihren sechs Toren bis zum Finale, in dem sie verletzungsbedingt ausfiel, entscheidend zum deutschen Erfolg bei der Euro beigetragen hat.

Aktuell stapeln sich die Anfragen von potenziellen Sponsoren bei Popps Berater. "Das Postfach explodiert. Das ist schon extrem, was gerade passiert", berichtet die 31-Jährige. Auch die Anzahl der Medienanfragen ist deutlich angestiegen. "Wir sind jetzt gefragt, müssen weiter in den Medien präsent sein", fordert Popp. "Ich hoffe, dass das anhält."

Ein wichtiger Faktor könnte dabei auch die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland sein, die im Juli 2023 ausgetragen wird. "Das hält den Druck und die Anspannung hoch. Jede Spielerin weiß, dass es um eine WM geht."

Popp spielt bis zur WM weiter

Popp will der Nationalmannschaft bis zur WM auf jeden Fall erhalten bleiben: "Bis dahin spiele ich weiter. Dann schauen wir mal", sagt sie. Ihr Vertrag beim VfL Wolfsburg läuft im nächsten Jahr aus. Eine Verlängerung der Kapitänin ist nicht ausgeschlossen. Sie sagt: "Ich würde schon gerne hier weiterspielen. Wir sind in Gesprächen und ich bin sehr guter Dinge, dass wir einen gemeinsamen Weg finden werden." Auch der Gedanke an ein Karriere-Ende ist nicht abwegig. "Ich habe viele Gedanken. Natürlich ist auch ein Karriere-Ende dabei. Was nicht bedeutet, dass ich meine Karriere jetzt beende." Eine Alexandra Popp in derzeitiger Verfassung ist sowohl für die Nationalmannschaft als auch für den VfL Wolfsburg ohnehin unverzichtbar.