Ponomarevs Klage, eine Offshore-Firma und deutsches Geld

Die österreichische Bundesliga verweigert dem FC Wacker Innsbruck die Lizenz für die 2. Liga. Mittendrin in der Geschichte, wie es dazu kommen konnte, finden sich ein deutscher Investor, eine Klage des früheren KFC-Uerdingen-Bosses Mikhail Ponomarev und eine Offshore-Firma von den britischen Jungferninseln.

Manchmal geht es ganz schnell im Fußball. Ehe sich die neue Führung des im Frühjahr 2021 insolvent gegangenen KFC Uerdingen versah, tauchte der einstige Präsident und Investor des Klubs, Mikhail Ponomarev, an anderer Stelle wieder auf: In Österreichs 2. Liga, beim klammen FC Wacker Innsbruck. Ponomarev hatte den DFB-Pokalsieger von 1985 von der 5. zwischenzeitlich in die 3. Liga geführt - aber auch jede Menge Chaos beim KFC hinterlassen. Am Ende stand ein Überschuldungsbetrag von knapp 8,7 Millionen Euro im Februar 2021 in den Büchern.

Mittlerweile geht die Staatsanwaltschaft Krefeld Verdachtsmomenten der Insolvenzverschleppung in der für den Spielbetrieb zuständigen GmbH nach, während das Insolvenzverfahren des e.V. abgeschlossen ist. Die im Frühjahr 2021 angestrebte Übernahme von Ponomarevs KFC-Anteilen durch einen neuen Investor, die Noah-Gruppe aus Armenien, klappte nicht.

Nur wenige Monate später, im Juli, hieß es in der Tiroler Tageszeitung: Ponomarev stelle der angeschlagenen Spielbetriebs-GmbH des FC Wacker Innsbruck einen "überlebenswichtigen Überbrückungskredit" in Höhe von zwei Millionen Euro zur Verfügung. Schon bald aber knirschte es, im Januar 2022 teilte der österreichische Zweitligist mit, er trenne sich von Ponomarev. Mit Ausnahme des für Finanzen zuständigen Thomas Kerle trat zudem der komplette Vorstand zurück. Ein neues Team um Kevin Radi und Bernhard Dornauer zog ein, zudem solle sich eine Firma namens Blockrock-GmbH engagieren, die Radi und Dornauer gehört. Über die Blockrock sollte ein neuer Investor integriert werden: der Stuttgarter Medizinunternehmer Thomas Kienle.

Geld kam offenbar nicht - Liga verweigert Wacker Lizenz

Nach kicker-Informationen sollten im Februar zunächst 3 Millionen Euro fließen, die enorm wichtig für den klammen Klub gewesen wären. Später sollten weitere 5 Millionen folgen. Dafür hätte Kienle 50 Prozent an der Blockrock GmbH erhalten sollen, die wiederum knapp 50 Prozent der Innsbrucker Spielbetriebs-GmbH übernehmen sollte, da auch in Österreich die 50+1-Regel gilt. Doch das Geld kam offenbar bislang nicht. Die österreichische Liga verweigerte Wacker in erster Instanz die Lizenz, die Alpenrepublik geht wesentlich schärfer vor als beispielsweise die Deutsche Fußball-Liga, die ihren Klubs Auflagen und Bedingungen mit auf den Weg gibt.

Nach dem Innsbrucker Einspruch entschied die Liga nun auch am Mittwochabend: keine Lizenz, "aus finanziellen Gründen", wie es auf der Klubwebseite heißt. "Wir prüfen aktuell alle Möglichkeiten und Lösungsansätze, um binnen der nächsten acht Tage (Frist für Schiedsgericht, Anm. d. Red.) gegen das Urteil Einspruch einzulegen. Sofern es uns gelingt, Lösungen zu erarbeiten, werden wir selbstverständlich versuchen, diese dem Schiedsgericht vorzulegen und so die Zulassung für die zweite Spielklasse zu erwirken", wird der neue Präsident, Radi, dort zitiert.

Kienle bekräftigt: "Lizenz für Liga 2 oder Neustart in Liga 3"

All das wirkt seltsam und nebulös. Denn vergangene Woche, nach der erstinstanzlichen Lizenzverweigerung, zeigte sich Kienle gegenüber dem kicker guter Dinge: "Der FC Wacker Innsbruck wird nach heutigem Stand die Lizenz für die Zweite Liga erhalten, sämtliche finanziellen 'Altlasten' werden bezahlt und ein finanzielles Polster wird vorhanden sein, um die zukünftige Ausrichtung des Gesamtvereins gestalten zu können. Dann liegt es an den Verantwortlichen, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft mit den zur Verfügung gestellten Mitteln einzuleiten."

Gut eine Woche später fehlt die Lizenz immer noch, aus finanziellen Gründen. Was also ist passiert? Hat Kienle nicht bezahlt? Oder hat er bezahlt und die Liga akzeptiert das Geld nicht, aus welchen Gründen auch immer? Kienle wiederholt gegenüber dem kicker: "Wacker Innsbruck wird entweder die Lizenz für die Liga 2 noch erhalten oder in der Liga 3 einen Neustart beginnen. Alle Schulden werden bezahlt und der Verein wird mit ausreichend Kapital für die nächsten Jahre ausgestattet sein." Ins Detail will er zum aktuellen Zeitpunkt nicht gehen. Für den Klub selbst jedenfalls sieht die Lage bedrohlich aus. Bislang haben fünf Spieler ihre Verträge aufgelöst, nachdem der Verein eine Frist zur Begleichung von Gehaltsrückständen nicht einhalten konnte.

Ponomarev klagt gegen Wacker

Einst Geldgeber in Uerdingen, nun Kläger gegen Wacker Innsbruck: Mikhail Ponomarev. imago images/Fotostand

Und es könnte noch dicker kommen für die neuen Vorstände. Denn mittlerweile klagt Ponomarev beim Landesgericht Innsbruck gegen die Wacker Innsbruck GmbH, wie ein Sprecher des Gerichts dem kicker bestätigt. Es scheint noch ein Betrag offen aus dem Überbrückungskredit, den der einstige KFC-Investor zur Verfügung gestellt hatte und der mit seinem Ausscheiden wieder abgelöst werden sollte. Als Klägerin tritt dabei Ponomarevs österreichische Firma "Private Kapital Partners Holding" auf. Pikant: Sie hat ihren Sitz in Wien, genau wie die Avio GmbH. Das ist die - einigermaßen rätselhafte - Firma, über die sich die armenische Noah-Gruppe in den KFC Uerdingen hatte einkaufen wollen, ehe sie sich ziemlich unerwartet zurückzog.

Kurz darauf tauchte Ponomarev plötzlich als Darlehensgeber in Innsbruck auf. Doch nicht nur die Wiener Firma spielte in diesem Überbrückungsgeschäft eine Rolle, sondern nach kicker-Informationen auch ein Offshore-Unternehmen: die "Mentaro Trading & Investments Ltd." mit Sitz auf den britischen Jungferninseln. Warum er bei dem Geschäft in Österreich auf eine Firma aus dem Steuerparadies zurückgriff, beantwortete Ponomarev nicht. Auch weitere Fragen ließ er offen. Weder die Wiener Firma noch die aus der Karibik seien bei den hiesigen Ermittlungen bis dato von Bedeutung oder bekannt geworden, teilt die Krefelder Staatsanwaltschaft mit. Nicht ausgeschlossen, dass sich das noch ändert.