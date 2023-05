Ponomarev und die Firma aus dem Influencerparadies

Lange war es still um Mikhail Ponomarev. Der letzte Vorfall mit Nachrichtenwert war die Bestätigung eines dinglichen Arrests durch das Oberlandesgericht Düsseldorf gegen den Ex-Investor des KFC Uerdingen. Doch nun taucht eine Firma aus der Steueroase Dubai in dem Geflecht auf.

Konkret heißt das Unternehmen Shoreline Holdings Ltd.; es war nicht direkt involviert in Ponomarevs Investment in den KFC - doch der Reihe nach. Nach seinem Einstieg bei dem nun zum zweiten Male abgestürzten Nachfolgeklub von Bayer 05 Uerdingen anno 2016 gelang unter Ponomarev die Rückkehr zumindest in die 3. Liga. Jedoch unter erheblichen Aufwendungen und chaotischem Wirtschaften, begleitet von zahlreichen Arbeitsgerichtsverfahren. Im Januar 2021 musste die Kapitalgesellschaft des KFC, damals noch in der 3. Liga, Insolvenz anmelden. Ponomarev und seine Geschäftsführer hatten einen gigantischen Schuldenberg von 8,7 Millionen Euro hinterlassen. Um die Größenordnung aufzuzeigen: Der durchschnittliche Gesamtumsatz eines Drittligisten lag in den vergangenen Jahren bei rund 11 Millionen Euro. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Krefeld unter anderem wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Umso erstaunlicher war, dass Ponomarev nur wenige Monate nach dem Aus in Westdeutschland plötzlich bei einem anderen, finanziell darbenden Klub im Ausland auftauchte: beim österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck. Diesem Verein gewährte er einen Überbrückungskredit, die "Tiroler Tageszeitung" schrieb damals von 2 Millionen Euro. Im Januar 2022 teilte Innsbruck mit, dass man sich von Ponomarev trennen werde. Daraufhin klagte Ponomarev gegen den Klub vor dem zuständigen Landesgericht Innsbruck, mutmaßlich, weil er nicht den kompletten Kredit getilgt sah. Dafür nutzte er eine Firma mit Sitz in Wien: "Private Kapital Partners Holding GmbH".

Ponomarev antwortet nicht

Seit März 2022 firmiert Ponomarev als Geschäftsführer dieser Firma, zuvor führte sie Aleksei K., der aufgrund diverser Erwähnungen in den Panama Papers und im Zusammenhang mit einem mauritischen Finanzdienstleister kein Unbekannter in der Welt der Schattenfinanzplätze sein dürfte. Mit Ponomarev bekam die "Private Kapital Partners Holding" eine neue Gesellschafterin: Die "Entertainment Sport GmbH" - das ist das Unternehmen, über das Ponomarev 97,5 Prozent der Anteile am KFC hielt, der mittlerweile in der fünftklassigen Oberliga spielt. Nun, im Mai 2023, löste die Firma aus Dubai die "Entertainment Sport GmbH" als Gesellschafterin ab. Zu welchem Zweck also wurde die Shoreline eingerichtet? Ponomarev antwortet nicht auf eine Anfrage des kicker.

Interessanter wie pikanter Zeitstrahl

Interessant liest sich bei dem Vorgang die Zeitleiste. Auf Antrag des Insolvenzverwalters der KFC-Kapitalgesellschaft, Claus-Peter Kruth, hatte das Landgericht Düsseldorf im November 2021 einen dinglichen Arrest gegen Ponomarev angeordnet, also eine Beschlagnahme des Vermögens. Anfang Mai 2022 bestätigte das Oberlandesgericht Düsseldorf den Entscheid - im März 2022, also genau zwischen diesen beiden Terminen, übernahm Ponomarev die Firma in Österreich. Pikant: Insolvenzverwalter Kruth hatte im Frühjahr 2022 dem OLG Düsseldorf mitgeteilt, "dass der Arrestbeklagte nicht über Vermögenswerte im Inland verfüge". Außer eben einer Beteiligung seiner deutschen Firma in Österreich - die nun passé ist und deren Spuren nach Dubai führen, das sich ob seiner laxen Steuer- und Transparenzvorgaben zwischenzeitlich zum Influencerparadies entwickelt hatte.