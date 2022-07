Pongracic verspricht: "Ich arbeite an mir"

Marin Pongracic ist wieder da - am Donnerstagnachmittag absolvierte der Kroate, der in der vergangenen Saison an Borussia Dortmund verliehen war, eine individuelle Einheit auf dem Trainingsplatz. Und ließ sich anschließend zumindest ein paar Sätze entlocken.

Nein, reden wolle er nicht, sagte Marin Pongracic freundlich, als er gemeinsam mit Fitnesstrainer Jimmy Lohberg den Trainingsplatz vor der Volkswagen-Arena verließ. Er habe einen Zahnarzttermin, erklärte er. Ein paar Sätze ließ sich der Verteidiger, der sich in Wolfsburg ins sportliche Abseits manövriert hat, dann aber doch entlocken.

Schließlich hatte Trainer Niko Kovac zwei Stunden zuvor betont positiv über den 24-Jährigen gesprochen, obwohl der sich in der Vergangenheit so manchen Fehltritt geleistet und den VfL auf Prämiennachzahlungen verklagt hat. Pongracic, so der Coach, sei ein "außerordentlich guter Mensch" und habe "ein großes Herz". Sätze, die der Spieler gerne hört. "Ich fühle mich geehrt", sagt Pongracic, "danke für die Worte."

Pongracic: "Ich bin für alles offen"

Doch wie geht es für ihn weiter in Wolfsburg, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht? Kovac will dem Verteidiger eine zweite Chance einräumen, Pongracic sagt zu seiner Zukunft: "Ich weiß es nicht, ich bin für alles offen und arbeite an mir. Mal gucken, was daraus wird." Die ersten Schritte zurück beim VfL sind jedenfalls gemacht.

Thomas Hiete