Polzin und die knifflige Torwartfrage

Der Torwarttausch war die letzte tiefgehende Personalentscheidung von Tim Walter beim HSV. Der freigestellte Coach hatte unmittelbar vor dem 3:4 gegen Hannover Matheo Raab befördert und die langjährige Nummer 1 Daniel Heuer Fernandes degradiert. Aber wer steht am Samstag in Rostock im Tor?

Banger Blick? Matheo Raab (l.) und Daniel Heuer Fernandes warten auf die Entscheidung, wer in Rostock im Tor steht. IMAGO/Eibner

Raab hatte am Mittag des Spieltages von dem Wechsel erfahren, seinem Konkurrenten wurde sie unmittelbar zuvor mitgeteilt. Jeweils mit dabei im Gespräch mit Walter war Torwarttrainer Sven Höh. Der ist auch nach dem Aus des Chefcoaches noch im Amt und dürfte auch in die Entscheidung von Merlin Polzin mit einbezogen werden.

Torwarttausch inhaltlich nachvollziehbar

Klar ist: Der Zeitpunkt des Tauschs im Tor kam überraschend, inhaltlich nachvollziehbare Gründe gab es dagegen sehr wohl. Routinier Heuer Fernandes hatte bereits keine überdurchschnittliche Hinrunde mit Patzern bei Wehen Wiesbaden (1:1) und auf St. Pauli (2:2), kam dann auch denkbar unglücklich ins neue Jahr: Mindestens eine unglückliche Figur beim 3:4 gegen Karlsruhe, ein klarer Fehler beim 2:1 in Berlin. Sosehr ein Wechsel auf dieser sensiblen Position, erst Recht mit Blick auf das Standing von Heuer Fernandes innerhalb der Gruppe, auch ist, so wenig schien Raab davon überrascht. "Es gab zwar in der Woche vor der Entscheidung keine klaren Hinweise", erklärt er, "aber ich bin auch nicht aus allen Wolken gefallen."

Vor eineinhalb Jahren kam der 25-Jährige aus Kaiserslautern, mit der klaren Ambition trotz der scheinbar zementierten Position des Deutsch-Portugiesen, irgendwann dessen Nachfolger und nicht nur, wie zu Beginn der Spielzeit, der Pokal-Torhüter zu werden. Er sagt: "Ich habe die ganze Zeit Gas gegeben, aber Ferro auch immer unterstützt." Jene Unterstützung erfuhr er von Heuer Fernandes auch am vergangenen Freitag, "obwohl es für ihn sicher keine einfache Situation war."

Ich habe auf jeden Fall ganz klar das Ziel, jetzt drin zu bleiben. Matheo Raab

Vor keiner einfachen Situation steht nun auch Walters vorübergehender Nachfolger Polzin. Raab bekam gegen Hannover das erste Gegentor zwar in die kurze Ecke, eine wirkliche Mitschuld aber traf ihn nicht. Wirklich Möglichkeiten, sich auszuzeichnen hatte er keine. "Vier Gegentore klingen für einen Torwart immer blöd", sagte Walter vor seinem Aus noch, befand aber: "Er hat es gut gemacht." Tauscht Polzin nun zurück, hätte er Raabs Position eindeutig geschwächt. Und hätte für den Fall, dass der zuletzt nicht formstarke Heuer Fernandes wieder keine Sicherheit ausstrahlt, gleich zwei geschwächte Torhüter.

Raab hat bereits deutlich gemacht, dass er sich mit Gedankenspielen dieser Art nicht beschäftigt. "Ich habe auf jeden Fall ganz klar das Ziel, jetzt drin zu bleiben."