Polters Signal und ein persönlicher Bundesliga-Rekord

Mit großer Leidenschaft und einer Portion Dusel erkämpfte der VfL Bochum einen Punkt gegen den Revier-Rivalen Dortmund. Das Tor des Aufsteigers ging auf das Konto eines Spielers, der lange Zeit kaum zu sehen war.

Das war, um es realistisch einzuschätzen, bei Sebastian Polter nicht der Fall, als Bochums Mittelstürmer in der 40. Minute zum Elfmeter antrat. Bis dahin hatte der lange Angreifer zwar wie immer viele Meter gemacht, mit großem Aufwand versucht, den Dortmunder Aufbau zu stören. Ansonsten aber war er kaum in die Kombinationen eingebunden, hatte keinen einzigen Torabschluss, war trotz seiner beachtlichen Statur und seinen 1,91 Metern kaum aufgefallen.

Es spricht allerdings für den Mann, der im Sommer von Fortuna Sittard ins Ruhrgebiet gewechselt war, dass er sich den Ball schnappte, als es darauf ankam. Das spricht sicher auch für Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und einen großen Schuss Selbstbewusstsein. Und es ist natürlich auch ein Signal: Schaut her, auch wenn es bei mir nicht ideal läuft, übernehme ich die Verantwortung.

Erstes Derby seit elf Jahren

Immerhin handelte es sich um ein ziemlich heißes Spiel an der Castroper Straße, um ein Derby, das erste seit elf Jahren, heiß ersehnt von den Fans. Der Elfmeter war und blieb über 90 Minuten neben einem Versuch von Christopher Antwi-Adjei die einzige Bochumer Chance gegen den deutlich überlegenen Revier-Rivalen.

Da sind mächtig Emotionen aus mir rausgebrochen. Sebastian Polter

Du hast keine Chance, also nutze sie: Polter jedenfalls behielt die Nerven und schob den Ball anscheinend eiskalt ins Dortmunder Tor. "Da sind mächtig Emotionen aus mir rausgebrochen", sagte Polter hinterher, "das war schließlich ein sehr bedeutsames Spiel, und wir hätten bis dahin schon zurückliegen können, wenn Manu nicht mehrfach toll reagiert hätte." Gemeint war Manuel Riemann, der sein 200. Pflichtspiel für den VfL absolvierte und wieder einmal seine tolle Form unter Beweis stellte.

Reis freut die "kleine Heimmacht"

"Wir haben als Aufsteiger in dieser Saison ein bisschen Lehrgeld bezahlt, uns dann stabilisiert und sind sogar eine kleine Heimmacht geworden", bilanziert Trainer Thomas Reis zufrieden. 20 Punkte hat der Aufsteiger inzwischen schon eingesammelt, viel mehr als erwartet. Und an der Castroper Straße tritt der VfL ganz beachtlich auf. Zu Hause kassierte Bochum jedenfalls erst fünf Gegentore in sieben Spielen, das ist Liga-Bestwert gemeinsam mit dem FSV Mainz.

Bochum ist voll auf Kurs und hat sich schon eine beachtliche Distanz zu den Abstiegsplätzen erarbeitet. Jeder Einzelne im Kader, so Polter, ordne sich dem Erfolg unter, "wir pushen uns gegenseitig, schon im Training, und das sieht man dann auch im Spiel."

Höchstwert aus Nürnberg überboten

Die Stimmung ist top beim Aufsteiger, und offensichtlich wirkt sich die angenehme Umgebung auch auf die Verfassung des athletischen Mittelstürmers aus. Polter sorgte mit seinem verwandelten Elfmeter nämlich so ganz nebenbei für einen persönlichen Bestwert. Sechsmal traf er noch für keinen Bundesliga-Verein, Höchstwert waren bis dato fünf Tore, die er für Nürnberg in der Saison 2012/13 erzielte. Und es stehen ja noch 19 Spiele aus.