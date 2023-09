Polter verrät: "Ich wollte den Elfmeter erst abgeben"

Beim furiosen 4:3-Sieg über den 1. FC Magdeburg war Schalkes Stürmer Sebastian Polter der Matchwinner. Das goldene Tor erzielte er vom Punkt, dabei wollte er den Elfer eigentlich gar nicht schießen.

Nur wegen der muskulären Beschwerden von Schalkes Kapitän Simon Terodde war Sebastian Polter für die Partie gegen den 1. FC Magdeburg überhaupt in die Anfangsformation gerückt. Dem Topspiel am Samstagabend drückte der 32-Jährige dann entscheidend seinen Stempel auf - unter anderem mit dem Siegtor aus elf Metern.

Vor dem Mikrofon von "Sport1" verriet Polter dann etwas überraschend, dass er den Strafstoß, den er selbst herausgeholt hatte, eigentlich gar nicht schießen wollte. "Soll ich Ihnen wirklich sagen, was ich gedacht habe in diesem Moment?", begann Polter. "Ich wollte den Elfmeter erst abgeben."

Polter benennt den Grund für seine Zweifel

Der Grund für die zögerliche Haltung seien die jüngeren Entwicklungen in der persönlichen, sportlichen Vergangenheit gewesen. "Ich habe eine sehr schwere Vorbereitung gehabt. Ich habe jetzt wieder eine Risswunde gehabt. Manchmal gibt es solche Situationen im Spiel und allgemein in der Karriere. Und ich habe versucht, da jeden Tag gegen anzukämpfen."

Dann aber habe er Rücksprache mit den Mannschaftskollegen gehalten. Insbesondere Paul Seguin, der ihm zuvor den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer aufgelegt hatte, habe ihm gut zugeredet. "Sie haben gesagt, ich soll den Ball reinmachen. Und dann habe ich den Ball auch reingemacht. Natürlich ist es ein geiles Gefühl, vor der eigenen Kurve zu treffen - das ist das, warum wir Fußball spielen. Aber viel, viel glücklicher bin ich über den Sieg."

Reis zollt seiner Mannschaft Respekt

Was sich am Ende zu einem versöhnlichen Abend aus Schalker Sicht drehte, sah zwischenzeitlich nach dem nächsten Tiefpunkt aus. In der 35. Minute holten die Fans des Revierklubs beim Spielstand von 0:2 zu einem gellenden Pfeifkonzert aus. Dass die Zuschauer in dieser Phase "unruhig" geworden seien, bezeichnete S04-Trainer Thomas Reis als "absolut verständlich".

Umso mehr habe den Coach die Moral seiner Mannschaft begeistert. "Ich muss einen absoluten Respekt zollen an die Truppe. Uns wurde die ganze Woche sehr viel nachgesagt." Sich derart von einem zweifachen Rückstand zu erholen, sei "nicht selbstverständlich".

Die Fans, die das Team mit dem Anschlusstreffer dann aber auch wieder anfeuerten, seien laut Reis ein Schlüssel dafür gewesen, "dass wir mit einer guten Energie in die zweite Halbzeit zurückgekehrt sind und das Spiel, Gott sei dank, gedreht haben". Polter bewertete den Stimmungsanstieg in der Veltins-Arena ähnlich: "Heute hat man gesehen, jeder auf dem Platz, aber auch die Fans drumherum, haben dran geglaubt."

Wir müssen sagen, dass Magdeburg eine richtig gute Mannschaft ist. Sebastian Polter

Ein besonderes Lob hatte Polter zudem für den Gegner übrig, der mit einem Auswärtssieg auf Schalke gar die Tabellenführung übernommen hätte. "Wir müssen sagen, dass Magdeburg eine richtig gute Mannschaft ist, so wie sie Fußball spielen. Das machen sie schon auf eine besondere Art. Mit Titz als Trainer sind sie echt stark und variabel", spielte der Angreifer vor allem auf die erste halbe Stunde an, in der der FCM die Schalker regelrecht im Schwitzkasten gehalten hatte.

Dass sein Team den Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnte, wertete Polter als wichtiges Zeichen. "Natürlich haben wir Schwierigkeiten gehabt. Wir kommen aus keiner Ergebnis-Wucht, wo wir mehrere Spiele in Folge gewonnen haben. Das heißt, auch da mussten wir dagegen ankämpfen. Dann liegst du 0:2 hinten und auf einmal kannst du dagegen ankämpfen", betonte Polter, dass es offenbar erst einen Rückstand brauchte, um den Willen in der Mannschaft zu wecken.